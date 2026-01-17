Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026

Artistul Satoshi a fost desemnat câștigătorul Selecției Naționale Eurovision Moldova, în urma unei finale care a avut loc aseară, 17.01.2026, la Arena Chișinău. Interpretarea piesei „Viva, Moldova!” a impresionat atât juriul, cât și publicul, obținând cel mai mare punctaj al competiției. Pe locul 2 s-a clasat Pavel Orlov, iar pe locul 3 – Cătălina Solomac.

Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Concursul Muzical Eurovision din acest an, care va începe pe 12 mai, la Viena, Austria. Momentul său a fost apreciat pentru originalitate, energie și identitate muzicală bine conturată.

Interpretul a menționat că este pentru prima dată când participă la un concurs muzical și va depune toate forțele ca să ne reprezinte țara la cel mai înalt nivel.

Selecția Națională Eurovision Moldova a reunit în acest an mai mulți artiști cunoscuți și debutanți, confirmând interesul crescut al industriei muzicale locale pentru competiția europeană.