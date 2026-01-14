Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru

Aprovizionarea cu produse alimentare și medicamente este pusă pe pauză, deocamdată, în satele care depind de activitatea feribotului de la Molovata. Din cauza că gheața a acoperit suprafața Nistrului, ÎS Bacul Molovata și-a sistat activitatea.

Pentru Est Curier, primara comunei Cocieri, Raisa Spinovschi, a declarat: „Nu putem aduce produsele alimentare. Nici magazinele n-au pâine, la grădiniță am schimbat meniul din cauza că nu vin lactatele, de două ori pe săptămână. Ieri am scris scrisoare la Biroul politici de reintegrare, ca să ne ajute, să avem posibilitate să trecem peste așa zisa vamă transnistreană produsele alimentare și farmaceutice”.

Secretara consiliului local Molovata Nouă, Cristina Basiul, a comunicat pentru Agenția de Presă IPN, că ultimele livrări de produse au avut loc marți, ceea ce ar fi suficient pentru câteva zile. Ea a menționat însă că situația este mai dificilă în cazul produselor lactate, care, de regulă, sunt aduse în cantități mai mici.

Viceprim – ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat înainte de ședința Guvernului din 14 ianuarie: „Vom face tot posibilul ca libera circulație să fie asigurată, în special când vorbim de livrările de alimente și de cele mai importante lucruri vitale. Avem formatele de coordonare, în primul rând, Comisia Unificată de Control (CUC), formatul „1+1”, vom face tot posibilul ca accesul cetățenilor va fi asigurat pentru această perioadă care, sperăm, se va încheia în timpul cel mai scurt. Vom asigura circulația pe podul de la Dubăsari – cea mai scurtă cale”.

Am întrebat-o pe Raisa Spinovschi, dacă le este de folos aeroglisorul – o ambarcațiune care ar trebui să se deplaseze pe gheață, procurat special pentru situațiile când Nistrul îngheață și localitățile rămân blocate.

„Aeroglisorul nu funcționează, chiar azi am vorbit cu cei de la bac”, a precizat Raisa Spinovschi.

Aeroglisorul a fost procurat în anul 2016 și a costat 1,2 mln de lei, și la momentul când a fost adus la Molovata, oficialii declarau că nu vor mai fi blocaje pe timp de iarnă, cu produsele alimentare și alte necesități stringente.

Ambarcațiunea a fost achiziționată din orașul Vladivostok, Federația Rusă și la acel moment era nouă. Mijloacele financiare au fost oferite de către Căpitănia Portului Giurgiulești, în sumă de 800 de mii de lei, iar încă 300 de mii de lei au fost alocați din bugetul de stat Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata”.

Capacitatea aeroglisorului este de 3,5 tone, ceea ce-i permitea să transporte o unitate de transport, iar durata de deplasare de pe un mal pe altul ar fi de 6-12 minute. Vasul poate fi manevrat de doi marinari.

Nu este prima dată, când gerul pune pe pauză activitățile economice ale cetățenilor din stânga Nistrului, locuitori de pe platoul Cocieri al r. Dubăsari. Uneori blocarea feribotului pune în pericol și viața celor care se încumetă să treacă Nistrul pe gheață, cu mașinile pline cu mărfuri, din cauza că nu le pot trece peste podul de la Dubăsari. „Est-Curier” a documentat o asemenea situație, în anul 2018, iar sursele cu care am vorbit își puneau întrebarea, de ce nu se construiește un pod peste Nistru, ca să fie mai sigură deplasarea și legătura cu satele de pe platoul Cocieri.