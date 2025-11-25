CriuleniSocial

Șase orașe din Moldova, inclusiv Criuleni, au primit din partea UE utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență

Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Astăzi, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
Fiecare întreprindere a primit câte un set de echipamente ce conține remorci basculabile, tocătoare de lemne și pompe de apă, majoritatea fiind fabricate în Moldova. Noile utilaje vor ajuta echipele locale responsabile de serviciile locativ-comunale să acționeze rapid în caz de furtuni, ninsori abundente, inundații, acumulări de apă, căderi de arbori sau deteriorare a infrastructurii.
„Angajații acestor întreprinderi au beneficiat și de instruiri specializate, astfel încât să poată interveni nu doar în activitățile de remediere, dar și în cele de prevenire și sprijin pentru populație în situații de urgență. Avem toată încrederea că aceste echipamente vor consolida reziliența orașelor și vor crește capacitatea lor de reacție la crize”, a spus Tomasz Horbowski, directorul Solidarity Fund PL în Moldova.
La rândul său, Marcia Kammitsi, manageră de programe în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a subliniat angajamentul UE față de comunitățile mici și cu resurse tehnice limitate: „Sprijinul nostru se concentrează pe oameni și pe siguranța lor. Prin astfel de investiții, ajutăm orașele mici să răspundă mai bine provocărilor climatice și să protejeze vieți și bunuri”.
Până la sfârșitul acestui an, alte șase întreprinderi municipale vor beneficia de tractoare de capacitate medie (50–90 CP), necesare pentru intervenții prompte în timpul intemperiilor din sezonul rece. În total, cele 12 întreprinderi municipale au fost selectate în urma unui apel public de granturi desfășurat în luna martie de Solidarity Fund PL în Moldova. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la aproape 6,5 milioane de lei, fonduri oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă”.
