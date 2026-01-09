Șase instituții de învățământ din r. Dubăsari și 20 din r. Criuleni și-au prelungit vacanța de iarnă

Șase din cele 13 instituții de învățământ preuniversitar din raionul Dubăsari nu au astăzi, 9 ianuarie, ore.

Prin decizia Direcției Educație Dubăsari, de comun cu administrația instruțiilor, au prelungit vacanța elevilor acele instituții, în care vin copii din mai multe localități, inclusiv din partea stângă a Nistrului.

După cum ne-a informat Larisa Braducean, șefa Direcției Educație Dubăsari, vor merge la lecții pe data de 12 ianuarie elevii care studiază la Liceul Teoretic Doroțcaia, Gimnaziul Roghi, Gimnaziul „Vlad Iovița” din Molovata Nouă, Gimnaziul „Ștefan cel Mare” Molovata, LT Holercani și Gimnaziul Ustia. Celelalte instituții au astăzi, 9 ianuarie 2026, un program obișnuit de studii.

Decizia de amânare a începerii semestrului în unele școli din r. Dubăsari a fost luată în urma evaluării stării drumurilor și ținând cont de alte circumstanțe: „Am avut și deconectări de lumină, în Ustia, în rest, ceilalți au început activitatea de astăzi. Reieșind din situația pe care o are fiecare institruție, ținând cont de unde se deplasează copiii, am luat decizia” – a spus Larisa Braducean.

În raionul Criuleni au ieșit la lecții elevii din 8 instituții de îmvățământ, comunică Lidia Lupașcu, șefa Direcției Educație Criuleni. Dacă la finele anului 2025, majoritatea instituților de învățământ din r. Criuleni au decis că vor începe semestrul pe data de 9 ianuarie, iar altele 9 preconizau să înceapă semestrul pe data de 12 ianuarie, condițiile meteo le-au modificat planurile. Lidia Lupașcu ne-a informat că astăzi au ieșit la lecții elevii Gimnaziului Slobozia-Dușca, LT „B. Dânga” Criuleni, Gimnaziului Izbiște, Gimnaziului „M. Eminescu” Jevreni, LT Cruglic, Gimnaziului Onițcani, Gimnaziului Hrușova și LT „N. Donici” Dubăsarii Vechi. Astfel, elevii altor 20 de instituții de învățământ preuniversitar se mai bucură de vacanță. Orele vor fi, oricum, recuperate, până la finele anului școlar, a precizat dna Lupașcu.

Decizia de a lăsa la discreția direcțiilor raionale data începerii semestrului a fost comunicată organelor locale de specialitate de către Ministerul Educației și Cercetării în seara zilei de 8 ianuarie, ținând cont că în unele raioane, în special la sud și la nord, au fost semnalate fenomene precum viscolul, s-a așternut polei pe drumuri, iar potrivit Ministerului Energiei, peste 4 mii de consumatori au rămas și fără curent electric.