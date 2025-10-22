Șase fracțiuni și un deputat neafiliat – Vasile Tarlev. Cinci fracțiuni – în opoziție față de fracțiunea majoritară

Odată ce Parlamentul de legislatura a XII-a a fost declarat constituit, președinții partidelor au anunțat constituirea fracțiunilor parlamentare.

Doina Gherman a fost prima invitată la tribună, care a dat citire listei deputaților PAS, constituiți în fracțiune. Președință a fracțiunii va fi Doina Gherman. Fracțiunea s-a declarat fracțiune majoritară în Parlament.

Igor Dodon a anunțat că fracțiunea socialiștilor care numără 17 deputați va fi condusă de el, și se declară în opoziție față de facțiunea majoritară. Diana Caraman va fi președinta fracțiunii comuniștilor din Parlament, formată din 8 deputați, la fel, s-au declarat de opoziție. Blocul „Alternativa” va forma o fracțiune din 8 deputați, președinte al fracțiunii – Gaik Vartanean, în opoziție față de majoritatea parlamentară. Fracțiunea Partidului Nostru – 6 deputați, președinte de fracțiune – Renato Usatîi, la fel, fracțiune de opoziție față de majoritate.

Vasile Costiuc a declarat formarea fracțiunii PPDA, cu el în calitate de președinte, care a declarat că va fi „o opoziție pro-europeană” față de majoritatea parlamentară.

Vasile Tarlev, președinte al PP „Viitorul Moldovei”, s-a declarat deputat neafiliat, dar, la fel, „în opoziție”.

99 de deputați au votat pentru formarea comisiei speciale pentru alegerea președintelui parlamentului, care va fi compusă din 11 membri. Fracțiunile și-au delegat membrii pentru participarea în această comisie. Fracțiunea PAS va avea 6 membri delegați, celelalte fracțiuni au înaintat câte un membru.

Comisia specială va avea următoarea componență:

fracțiunea PAS: Veronica Roșca, Vasile Grădinaru; Igor Chiriac, Catanoi Artemie, Ersilia Katrawi, Dorian Istrati;

fracțiunea PSRM – Petru Burduja,

fracțiunea PCRM – Andrei Godoroja,

fracțiunea BE „Alternativa” – Liliana Iaconi,

PPPN Alexandru Berlinschi,

PPDA – Alexandru Chițu.

Deputații delegați în comisia specială s-au retras pentru 30 de minute pentru a îndeplini formalitățile legate de lucrul comisiei.