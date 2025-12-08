FinanțeSocial

Sărbătorile și aprecierea costă

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
4 1 minut pentru citire

150 mii lei au rezervat consilierii orașului Criuleni pentru organizarea şi desfăşurarea activităților cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Din acești bani vor fi procurate decoruri stradale și cadouri pentru copiii din instituțiile preșcolare și de învățământ aflate în gestiunea primăriei.

Banii au fost alocați în cadrul ședinței din 13 noiembrie, 2025. Tot atunci  consilierii orașului Criuleni au votat pentru alocarea a 129,5 mii lei în scopul „executării  compoziției monumentale a basoreliefului consacrat pedagogului notoriu, Boris Dînga, învățător al poporului din URSS”. 

Basorelieful va fi montat la intrarea în Liceul „Boris Dînga”.

Apropo tot cu gând de recunoștință pentru pedagogi în cadrul aceleiași ședințe, consilierii au decis să aloce din cei  113000,0 lei destinați redistribuirii din Fondul de Rezervă al bugetului or. Criuleni pentru anul 2025, 55000,0 lei pentru acordarea ajutorului financiar unic în valoare de a câte 1000,0 lei profesorilor în etate cu vârsta de peste 75 ani care au activat în domeniul educației în Instituțiile de Învățământ din or. Criuleni şi localitățile administrate de Primăria or. Criuleni, cu prilejul sărbătorii ,„Ziua persoanelor în etate” – 1 octombrie şi „Ziua Învățătorului” – 5 octombrie.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
4 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Prilej de a renunța la viciu: se scumpesc țigările

8 decembrie 2025

Unde te poți angaja în Republica Moldova?

5 decembrie 2025

Nouă proiecte primesc finanțare în r-le Criuleni și Dubăsari, din lotul III, anunțat de MIDR

5 decembrie 2025

Câte familii din Moldova au copii? BNS a calculat

5 decembrie 2025
Back to top button