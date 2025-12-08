Sărbătorile și aprecierea costă

150 mii lei au rezervat consilierii orașului Criuleni pentru organizarea şi desfăşurarea activităților cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Din acești bani vor fi procurate decoruri stradale și cadouri pentru copiii din instituțiile preșcolare și de învățământ aflate în gestiunea primăriei.

Banii au fost alocați în cadrul ședinței din 13 noiembrie, 2025. Tot atunci consilierii orașului Criuleni au votat pentru alocarea a 129,5 mii lei în scopul „executării compoziției monumentale a basoreliefului consacrat pedagogului notoriu, Boris Dînga, învățător al poporului din URSS”.

Basorelieful va fi montat la intrarea în Liceul „Boris Dînga”.

Apropo tot cu gând de recunoștință pentru pedagogi în cadrul aceleiași ședințe, consilierii au decis să aloce din cei 113000,0 lei destinați redistribuirii din Fondul de Rezervă al bugetului or. Criuleni pentru anul 2025, 55000,0 lei pentru acordarea ajutorului financiar unic în valoare de a câte 1000,0 lei profesorilor în etate cu vârsta de peste 75 ani care au activat în domeniul educației în Instituțiile de Învățământ din or. Criuleni şi localitățile administrate de Primăria or. Criuleni, cu prilejul sărbătorii ,„Ziua persoanelor în etate” – 1 octombrie şi „Ziua Învățătorului” – 5 octombrie.