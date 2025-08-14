Poliţie

Șapte ani au tăinuit omorul

Primarul localității Frumușica în vârstă de 38 ani, ajuns la al treilea mandat, și  „prietenii” care l-au ajuta la mușamalizarea unui omor  săvârșit în 2018 au fost reținuți

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 14 august 2025
0 1 minut pentru citire

„ Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la acea vreme.  În una din zile, victima a fost bătută cu cruzime până la survenirea decesului, iar cazul a fost mușamalizat, fiind trucată expertiza medico-legală. Întrucât pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării”, comunică IGP.

Potrivit Pulsmedia.md „Oamenii din localitate menționează că acesta deține o fermă de bovine și periodic ar fi luat la lucru mai multe persoane din familii social-vulnerabile. În anul 2018, când acesta era primar din partea Partidului Democrat, persoanele angajate de el s-ar fi îmbătat și ar fi scăpat vacile într-un lan cu cereale pe care l-ar fi distrus. Fiind supărat din cauza situației, primarul l-ar  fi omorât în bătăi pe unul dintre lucrători, chiar de față cu rudele acestuia. Ca să nu spună nimic despre crimă le-a asigurat pe acestea că va avea grijă de ele.   Împreună cu medicul-legist din raion ar fi falsificat certificatul de deces al victimei. După aproape 7 ani, din cauza că nu s-ar fi ținut de cuvânt, deja fiind ales local pentru al treilea mandat, de această dată din partea PAS, victimele s-au adresat organelor de drept.”

Echipa PAS a trimis un comunicat  prin care declară retragerea sprijinului politic pentru edilul de la Frumușica.  Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele:Astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin decizia Biroului Permanent Național al PAS. Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii. Sperăm că organele de drept își vor îndeplini datoria în elucidarea cazului, iar făptașul va fi pedepsit după lege.

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 14 august 2025
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Schema cu mașini din SUA pentru ucraineni a fost deconspirată în Moldova

9 august 2025

CNA și PCCOCS au fost și la Criuleni

6 august 2025

Bani grei pentru protestatari angajați

9 iulie 2025

„Activiștii” nu se lasă: O nouă aplicație pentru corupere electorală

26 iunie 2025
Back to top button