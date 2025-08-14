Șapte ani au tăinuit omorul

„ Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la acea vreme. În una din zile, victima a fost bătută cu cruzime până la survenirea decesului, iar cazul a fost mușamalizat, fiind trucată expertiza medico-legală. Întrucât pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării”, comunică IGP.

Potrivit Pulsmedia.md „Oamenii din localitate menționează că acesta deține o fermă de bovine și periodic ar fi luat la lucru mai multe persoane din familii social-vulnerabile. În anul 2018, când acesta era primar din partea Partidului Democrat, persoanele angajate de el s-ar fi îmbătat și ar fi scăpat vacile într-un lan cu cereale pe care l-ar fi distrus. Fiind supărat din cauza situației, primarul l-ar fi omorât în bătăi pe unul dintre lucrători, chiar de față cu rudele acestuia. Ca să nu spună nimic despre crimă le-a asigurat pe acestea că va avea grijă de ele. Împreună cu medicul-legist din raion ar fi falsificat certificatul de deces al victimei. După aproape 7 ani, din cauza că nu s-ar fi ținut de cuvânt, deja fiind ales local pentru al treilea mandat, de această dată din partea PAS, victimele s-au adresat organelor de drept.”

Echipa PAS a trimis un comunicat prin care declară retragerea sprijinului politic pentru edilul de la Frumușica. „Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele:Astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin decizia Biroului Permanent Național al PAS. Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii. Sperăm că organele de drept își vor îndeplini datoria în elucidarea cazului, iar făptașul va fi pedepsit după lege.”