Sănătatea mentală nu este un subiect tabu

În zilele noastre sănătatea mentală este un factor tot mai neglijat, și, adesea, plasat pe locul doi în lista de responsabilități. Oamenii sunt mereu peste tot, uitând să se oprească pentru a avea grijă și de ei înșiși. Cu toate astea, sănătatea mentală e indispensabilă pentru a conviețui în pace cu tine însuți și lumea de alături.

Având grijă de tine, de fapt, ai grijă și de ceilalți. Sănătatea mentală are un rol colosal pentru starea de liniște a fiecăruia, contribuind la eficacitatea noastră ca angajați, parteneri sau familiști și ființe sociale.

Șeful Centrului Comunitar de Sănătate Mentală din Criuleni, doctorul Iurie Novițchi, practică psihiatria mai bine de 35 de ani. Domeniul sănătății mentale mereu a fost o sferă mai deosebită a medicinei, spune dumnealui. În ultimele decenii cercetarea acestui domeniu a luat amploare și se dezvoltă mai intens, pentru că are impact nu doar pentru persoana concretă, ci și asupra întregii comunități.

Doctorul Novițchi recomandă să fim atenți la detalii. Niște semne ce ne indică o stare mentală precară sunt următorii factori, relativ, simpli, precum: dereglarea somnului, schimbarea bruscă a dispoziției, tristețea, dereglarea regimului alimentar, slăbiciunile ușoare, senzațiile neplăcute. În momentul depistării unor mici schimbări cea mai bună cale de soluționare a problemelor ar fi adresarea directă la un specialist (un medic psihiatru sau un psiholog) sau la o altă persoană, nu neapărat cadru medical.

Conștientizarea disconfortului existent și întreprinderea acțiunilor pentru remedierea situației sunt importante. Corectarea regimului de lucru-odihnă, ajustarea rației alimentare, mișcarea fizică zilnică, practicarea regulată a sportului, renunțarea la fumat sau consum de alcool. Acțiunile respective ar trebui în mod normal să facă parte din obișnuințele noastre, dar sunt estompate de alte griji sau din ignoranță.

Doctorul Iurie Novițchi îndeamnă persoanele copleșite de stres sau anxietate zilnică să se adreseze la un specialist, începând chiar și cu un medic de familie. În cazul depistării unor semne mai proeminente de tulburări ale sănătății mentale, medicul de familie îl va sfătui să se adreseze la un specialist mai calificat pentru a trata problemele mentale. De obicei, în cazul identificării problemelor mentale, persoanelor sau eventualilor pacienți li se administrează tratament medicamentos.

Principalele preparate, pe care se bazează un curs de tratare fiind preparatele anti-depresive pentru a reduce anxietatea, depresia și alte boli copleșitoare. Această etapă este foarte ușor de evitat, dacă „workaholicii” (oamenii care pun pe prim plan doar munca) din zilele noastre, ar găsi o balanță între lucru și odihnă, setând o limită dintre viața profesioală și cea personală. Atât munca, cât și comunicarea cu oamenii dragi, un somn calitativ și momente de recreere sunt esențiale pentru un echilibru emoțional și psihologic.

Cum putem evita epuizarea mentală sau altfel-zis sindromul „burnout” ?

D-nul psihiatru ne relatează, că majoritatea cazurilor de epuizare mentală diferă, depinzând, în prima fază, de dificultatea sarcinilor executate și nivelul de implicare al persoanelor. Cu toate astea, o modalitate eficace de a preveni căderea nervoasă începe cu ajutorul următorilor pași:

1. Stabiliți limite clare: trasarea barierei între programul de muncă și timpul liber. Definirea unui orar fix, repetitiv, ar putea duce la o rutină calmă și stabilă pentru sănătatea noastră psihică.

2. Prioritizați acvitățile: analizați care sunt activitățile cu cea mai mare importanță și concentrați-vă pe ele. Evitați să pierdeți timpul pe lucruri neimportante, dar care vă consumă energia.

3. Organizați-vă timpul: o bună gestionare a timpului vă poate salva de suprasolicitare. Câteva idei de organizare a timpului ar putea fi, după preferință, planificarea zilnică sau lunară, folosirea unor aplicații de productivitate, etc.

4. Căutați suport social și emotional: epuizarea mentală este cauzată și de stres frecvent. Așa dar, vorbiți cu familia sau prietenii despre ceea ce simțiți. Probabil vă vor ajuta să evitați factorii ce vă cauzează stresul, dar, cu siguranță, ulterior, vă veți simți mai bine, fiindcă vă veți confesa grijile cuiva, căpătând impresia că nu sunteți singur.

Sănătatea mentală, în viziunea doctorului Iurie Novițchi, nu ar trebui să fie un subiect tabu, dar este, totuși, un subiect mai puțin discutat de către părinți și asta nu este neapărat o problemă, exceptând cazurile familiilor care au un copilaș mai special. În aceste ipostaze, în dependență de copil, părinții au diferite moduri de a-l aborda și a-i povesti despre acest subiect. Unii părinți sunt mai grijulii, în timp ce alții mai direcți pentru a putea rezolva și începe tratamentul împreună cu cineva de încredere. Indiferent de modul de comunicare al părinților despre realitatea această, rezultatul este același, copilul acceptă și înțelege, fie are nevoie de timp pentru a medita și procesa cele aflate.

Sănătatea noastră este în totalitate responsabilitatea noastră. Fiecare dintre noi își poate îmbunătăți sănătatea dacă dorește acest lucru prin acțiuni simple: evitarea oboselii și a stresului, dar mai ales, a comportamentelor de risc (fumatul, alcoolul, drogurile), învățarea permanentă – pentru a păstra creierul vigilent.

Sănătatea mentală este un drept fundamental al omului deoarece are un impact semnificativ asupra bunăstării individuale, a participării sociale și a calității vieții. Promovarea și protejarea sănătății mentale sunt esențiale pentru respectarea demnității și drepturilor fiecărui individ.

Gabriela Bradu, stagiara redacției „Est-Curier”

