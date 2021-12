Salvat din „Peștera Surprizelor”, cu piciorul fracturat (foto, video)

Seara zilei de 28 noiembrie 2021, un tânăr în vârstă de 21 de ani din raionul Ialoveni o va ține minte toată viața.

Venit cu patru amici să exploreze Peștera Surprizelor din Criuleni, acesta n-a reușit să se bucure din plin de farmecul subteran. A avut ghinion și a alunecat în hău, rămânând blocat într-un coridor la adâncimea de 350 metri, anunţă serviciul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Unul dintre coechipieri nu s-a pierdut cu firea și a ieșit la suprafață, chemând ajutor. Apelul a fost înregistrat pe la ora 19.00. Trei echipe de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au lucrat intens ca să-l scoată la suprafață. Pe lângă frica pe care a tras-o, tânărul s-a ales și cu o fractură la picior. A fost internat la Spitalul raional Criuleni unde i s-a acordat ajutorul primar și apoi transportat la Chișinău. Acum se află în afara pericolului. Circumstanțele cazului se stabilesc.

Ștefan Manoli, șeful Serviciului Situații Excepționale Criuleni, solicitat de Est Curier, a mai adăugat că speologii nocturni au tras o frică zdravănă, dar și salvatorii au avut de muncit din greu până la ora 24.20, când au scos victima la suprafața pământului.

“E prima dată când pe întuneric au intervenit și au scos un adult de la așa adâncime! Cu câțiva ani în urmă în Peștera Surprizelor se blocase un minor de vreo 13 ani, dar extragerea lui nu a fost atât de complicată” – a precizat Manoli.

Imagini video: youtube_IGSU.

Peștera Surprizelor este a doua ca lungime din Moldova și a fost descoperită de speologi prin 1970. Are trei intrări și o ieșire. Este cea mai mare peșteră formată în roci de calcar de pe teritoriul R. Moldova, creată în urma mișcărilor tectonice ale scoarței terestre (de ex. cutremure), și reprezintă o rețea de crăpături și goluri care pe alocuri s-au lărgit, formând numeroase săli și tuneluri. Acestea au fost și „botezate”: „Sala Mare”, prima cum intri, cu o înălțime de 7 m și o lungime de 25 m, „Sala II”, „Cinematograful”, „Canionul”, „Balconul” și „Funia”. Este și un tronson „Metrou” – are nici 0,9 m înălțime și 6 m lungime prin care trebuie, pur și simplu, să te târăști ca o râmă.

Întreaga peșteră e structurată pe 3 nivele. Traseul coboară, urcă, se menține pe același nivel, după care o ia de la capăt. În Peștera Surprizelor temperatura medie e între 12 și 14 grade Celsius, iar umiditatea ajunge la 75 și 80%. Aici locuiesc colonii de lilieci. Parcurgerea traseului nu este recomandabilă celor care nu au o condiție fizică bună, claustrofobilor, celor care suferă de astm, probleme cardiace sau locomotorii, sau nu-și pot controla emoțiile în condiții de stres.