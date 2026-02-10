Economic

Salarii mai mici pentru directorii ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță reducerea cu 20% a salariilor directorilor, măsură care va fi aplicată din luna februarie, în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual.

Astfel, dacă în prezent salariul directorilor ANRE este de 120 de mii de lei, după aplicarea reducerii acesta va ajunge la 100 de mii de lei. Potrivit instituției, decizia este asumată la nivel instituțional și reflectă angajamentul conducerii pentru echilibru, prudență și responsabilitate socială.

ANRE precizează că măsura nu afectează cadrul legal de funcționare al Agenției și nici principiile de independență și autonomie bugetară care guvernează activitatea autorității de reglementare. Politica de remunerare rămâne fundamentată pe criterii de competență, responsabilitate și performanță instituțională, în conformitate cu bunele practici europene privind funcționarea autorităților de reglementare independente.

Totodată, Agenția își reafirmă angajamentul pentru stabilitate instituțională și protejarea independenței funcționale, subliniind că își desfășoară activitatea exclusiv în interes public și pentru asigurarea unei funcționări eficiente și previzibile a piețelor de energie.

Conform organigramei ANRE are177 angajați, inclusiv patru directori și directorul general, care  implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

