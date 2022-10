S-au pomenit cu mii de lei pe factura de energie. Ce soluții recomandă juriștii?

O familie din s. Onițcani, s-a trezit cu o factură la energia electrică, pentru perioada iunie – iulie 2022, cu suma de 2475 de lei. Factura i-a nedumerit, așa că au și apelat telefonic la furnizor să clarifice situația.

Le-a venit un cont pentru 900 de kwt/h

”Ne-am uitat pe chitanța veche, am comparat indicațiile vechi cu cele noi și ieșea că am comsumat 30 de kilowați. Factura a venit exact în perioada când a fost scumpită energia. O cantitate de kilowați ni s-au calculat cu un preț, iar ceilalți – cu tariful nou. Furnizorul ne-a calculat peste 900 de kW consumați. Noi nu avem pe ce consuma atâta. Noi am achitat factura de 2475 mii de lei, dar noi nu am consumat atâta energie, nu avem pe ce. Eu nu am cum să demonstrez! Consider că este un abuz din partea prestatorului, pentru că specialiștii trimiși să verifice, după ce am sunat la Premier Energy, au venit cu un ten de la o plită electrică să verifice dacă este circuit, și atât” – își descrie problema Dumitru Zolotco.

Bărbatul spune că în februarie, anul curent, la gospodăria sa furnizorul de energie electrică a instalat un contor nou, electronic, și s-a așteptat că verificarea unui asemenea aparat nu se face cu un ten de la o plită electrică dezasamblată, ca să vadă doar dacă curentul trece prin contor și nu se duce în altă parte. Echipa care a fost la fața locului le-a spus că dacă vor să ducă contorul la verificare, trebuie să le facă o solicitare și ei vor veni și-l vor scoate.

Anastasia Zolotco spune: ”Când am sunat la companie, operatoarea ne-a spus că noi într-adevăr am consumat de suma asta, că poate au loc scurtcircuite, dar noi am reparat tot sistemul electric când am cumpărat această casă (n.r. – factura încă vine pe numele stăpânului precedent), avem toate firele, prizele noi, avem siguranță la fiecare odaie din casă și acelea ar fi semnalat scurtcircuitele, s-ar fi întrerupt curentul. La noi toate aparatele electrocasnicele tot noi sunt: frigider, mașină de spălat, televizor, și toate sunt din clasa de economie A. Mașina de spălat are capacitate de 8 kg și noi o folosim o data în săptămână, când o încărcăm deplin. Mai mult, echipa care a verificat a spus că posibil să nu ne găsească vreo defecțiune și numai să pierdem timpul și banii noștri.”

Alt an, alt contor, același sat, aceeași situație

O situație similară în același sat, semnalată de către o pensionară, la fel, nu a trezit nici un dubiu nici la compania care prestează servicii de aprovizionare cu energie electrică, nici la Agenția pentru protecția consumatorului, căreia aceasta i-a adresat o petiție, cu speranța că suma care i-a venit în factură îi va fi recalculată.

Valentina Dicusarî afirmă că în anul 2020, după o întrerupere programată a energiei electrice și lucrări la un transformator din apropierea casei sale, factura linară i-a venit în mărime de 1587 de lei, pentru un consum de 840 de kW/oră. Până atunci, consumul femeii, care locuiește de una singură, nu depășea 100 de lei lunar, la prețul din acel an al energiei, sau un consum mediu lunar pe ultimele 12 luni, care era de 90 kW/oră.

Și dna Valentina a sesizat furnizorul. Furnizorul, din spusele femeii, a trimis o echipă de verificare, despre care dna Valentina afirmă că ”Au fost, eram acasă, s-au uitat la contor, aveau o șurubelniță cu ei. Atunci ei mi-au spus ca eu să chem un electrician licențiat care să-mi facă controlul echipamentului de măsurat”.

Dna Valentina crede că a fost o greșală a operatorului care a copiat indicațiile contorului, care ar fi putut scrie cifra ”7” în loc de ”1”, și așa numărul de kilowați contorizați a crescut de la 240 la 840. În speranța să obțină o recalculare a facturii, Valentina Dicusarî, în aprilie 2021, a scris și o plângere către Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP). Petiționara a primit răspuns de la APCSP că petiția sa a fost expediată către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). ANRE, la rândul său, a trimis petiția dnei Dicusarî către furnizor. ÎCS ”Premier Energy” i-a răspuns petiționarei Dicusarî că nu a găsit temei pentru efectuarea cărorva recalculări:

La un an și jumătate de la acele adresări, dna Dicusarî a comunicat redacției noastre că factura nu i-a mai fost recalculată.

”Acum am aproape 300 de lei de plătit (august 2022), dar s-a scumpit kilowatul, am mai udat în grădină cu pompa din fântână, iar factura ceea nu mi-au mai reacalculat-o, așa și am plătit pentru 840 de kW” – zice femeia, convinsă că i s-a făcut o nedreptate.

Șirul de cazuri de facturare presupus eronată ar putea fi prelungit. Recent, un locuitor al altui sat din raion s-a pomenit cu o factură 3762 de lei, în loc de 110 lei, cât a consumat efectiv, într-o casă în care își petrece doar weekend-urile. Proprietarul a sunat îndată furnizorului și a trimis și fotografia contorului în ziua sunetului, așa că acesta a primit asigurări că ”eroarea umană” va fi corectată. Nu a fost însă și în cazul celor doi onițcăneni.

O eroare umană nu se exclude, dar verificarea echipamentului ”nu e datoria companiei”

Chiar dacă aprecierea consumului a fost corectă, în opinia furnizorului, sau poate fi vorba de o eroare umană, comisă la citirea datelor, consumatorii se simt abuzați de furnizor pentru că li se pare că nu-i crede nimeni că ar avea dreptate.

Eugen Veisa, technician petiții în cadrul serviciului gestiunea clienților a companiei distribuitoare de energie în r. Criuleni, cu care ”Est-Curier” a întreținut o discuție, a menționat, pentru început, că relațiile dintre furnizor și client nu pot fi obiectul interesului unor ediții periodice sau a organizațiilor neguvernamentale.

”În cazul în care clientul are pretenții la factură, el trebuie să se adreseze furnizorului de energie electrică nemijlocit. Dacă are pretenții la funcționarea echipamentului de măsurare, se adresează către operatorul de rețea, care au competența nemijlocită în calitate de prestator de servicii. Consumatorul trebuie să-și verifice facturile de plată și echipamentele de măsurare. Nu este exclus, ca facturile de plată emise în baza unor indicații reale să-i pară exagerate din simplul motiv că în luna precedentă a fost emisă o factură în baza unor indicații estimative” – spune Veisa. Indicații estimative, după cum a explicat Eugen Veisa, se iau atunci când operatorul de rețea nu are acces la echipamentul de măsurare – consumatorul nu este acasă, este legată poarta, încuiată poarta sau dezlegat câinele și nu poate intra în ogradă, adică, reprezentantul rețelei nu vede contorul electric, dar scrie o cifră probabilă a consumului, în baza indicațiilor din lunile precedente.

”Conform reglamentului de furnizare a energiei electrice, verificarea metrologică periodică se efectuează de către operatorul de rețea, dar în cazul în care consumatorul final are careva dubii privind funcționarea echipamentului de măsurare, el este în drept să se adreseze unui laborator specializat în vederea verificării de expertiză a echipamentului de măsurare. În acest caz verificarea se efectuează pe banii consumatorului final. Verificarea se poate face la orice laborator licențiat autorizat. Soluționarea se face în câțiva pași: consumatorul depune o solicitare operatorului de rețea, operatorul trimite tehnicieni la fața locului. În cazul în care contorul funcționează normal, atunci decizia de a-l verifica suplimentar îi aparține consumatorului. În acest caz depune o nouă solicitare prin care cere demontarea contorului pentru a fi înaintat mai departe la verificare. Evident, că sunt și erori umane, nu putem spune că des sau rar, dar fiecare poate greși.” – conchide Eugen Veisa.

Verificarea unui contor costă de la 100 la 600 de lei

Pe site-ul Centrului Național de Acreditare găsim lista laboratoarelor care efectuează verificări ale diferitor echipamente sau materiale la corespunderea standardelor naționale de metrologie (NML). Am sunat la unul din aceste laboratoare – TehLab, și am discutat cu recepționerul.

”Echipele care vin la fața locului, trimise de furnizorul de energie, au mijloace de verificare operativă, dar cele mai exacte sunt verificările pe stand, în laborator. Persoana care se îndoiește de corectitudinea verificărilor se poate adresa la expertizare, care se face la Institutul de Metrologie, și este o procedură scumpă. Contoarele folosite în țara noastră sunt diferite, de aceea verificarea lor are preț diferit: de la 102 lei la 636 de lei, în dependență de numărul de faze. Verificarea poate dura 3-4 zile, sau maximum o săptămână, și începe după ce clientul achită serviciul integral. De regulă, contoarele elcetronice de tip nou sunt sigure. A fost o partidă, o singură clasă, din aceste contoare pe care noi le avizam negativ, dar în general ele sunt mai sigure decât cele de inducție (cu disc). Cele cu disc sunt mai nesigure, pentru că din cauza termenului mare de exploatare, mecanismele se uzează și nu arată date precise. În momentul în care consumatorului i se instalează un contor nou, care măsoară și energia activă, și reactivă, care este sensibil la orice echipament electric, cât de mic, suma poate crește și consumatorul are impresia că echipamentul nu este conform. Concluzia despre conformitate o eliberează doar specialistul metrolog. Dacă contorul a fost verificat la toți parametrii, clientul primește un buletin în care este trecută data verificării și data următoarei verificări (peste 8 ani pentru un contor monofazat și peste 4 ani pentru contor trifazat). Odată cu contorul este verificat și transformatorul de curent. Toată verificarea se documentează, inclusiv temperatura la care a avut loc procesul, se păstrează în baza noastră de date. În rezultatul verificării contorul va primi calificativul ”conform” sau ”neconform” – ne-a spus recepționerul laboratorului de verificare TehLab.

Chiar dacă în cazul dnei Dicusarî, despre care am scris mai sus, adresarea la Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, nu a avut efectul așteptat de consumatoare, totuși, persoanele care au obiecții față de furnizori sau producători de bunuri și prestatori de servicii pot aplea la telefoanele Agenției, de luni până vineri, între 8:00-17:00: 022 51 51 51, sau 0 800 28 0 28 (linia verde).

Tatiana Barac, șefă a serviciului cooperare instituțională din cadrul APCSP, în cazul dnei Dicusarî, ne-a explicat că instituția a procedat corect când a redirecționat petiția dumisale la ANRE, dar ANRE nu este obligat să răspundă și agenției privind protecția consumatorului, adică, nu verifică ce i-a răspuns aceasta sau dacă i-a răspuns petiționarului său.

”Totuși, ANRE se ocupă de petiții legate de furnizarea energiei electrice. Uneori ei răspund, sunt momente, dar nu este obligatoriu” – a spus Tatiana Barac.

Ce căi de soluționare au, totuși, consumatorii care se simt nedreptătiți?

Ion Calcatinge, jurist, membru al Centrului de Justiție Socială ”ECHITATE”, consideră că prima cale de soluționare a unor asemenea situații este negocierea cu furnizorul.

”Dacă considerăm că a venit factura greșit, facem o sesizare la furnizor pentru a rezolva problema. Trebuie de ținut cont că pentru a evita deconectările avem un timp oarecare de achitare. Dacă nu reușim să soluționăm problema până la data scadentă, este binevenit să nu ignorăm achitarea pentru luna respectivă.

Dacă se ajunge la un conflict cu furnizorul, următorul pas este să ne adresăm unei autorități. Avem două autorități din acest punct de vedere. De obicei, prima adresare ar trebui să fie către Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor” (ISSPNPC), acesta va face o intervenție pentru a soluționa problema apărută între consumator și furnizor. În situația în care nu ați primit răspuns la timp sau nu sunteți mulțumiți de el, vă puteți adresa și la Agenția Națională pentru Reglemetare în Energetică (ANRE), dar ANRE are o funcție exclusivă de a verifica dacă se respectă legea. ANRE nu face mediere între furnizor și consumator, ci face o verificare. ANRE poate să constate, spre exemplu, că angajații furnizorului nu au respectat procedura de colectare a datelor de pe contor, ceea ce înseamnă că s-a încălcat legea și atunci ANRE poate sancționa furnizorul. Dar asta nu înseamnă că se rezolvă problema cu dumneavoastră. Ultimul pas ar fi judecata, dacă nu ați reușit să soluționați problema direct cu furnizorul, iar răspunsurile de la ISSPNPC și AANRE nu v-au satisfăcut și nu au dat claritatea asupra soluției de rezolvare a problemei. Putem merge în instanța de Judecată pentru a ni se face dreptate. De menționat că în judecată mergem doar după ce avem la mână răspunsurile de la autoritățile mai sus menționate, pentru a fi anexate la cerere. Foarte important: de ținuț minte că conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice, consumatorul nu poate fi deconectat de la rețea în următoarele cazuri: 1) consumatorul final a contestat la furnizor factura de plată a consumului de energie electrică, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma constatării documentare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor echipamentului de măsurare sau alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare; 2) consumatorul final a contestat în instanţa de judecată factura de plată a energiei electrice, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma constatării documentare consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicaţiilor echipamentului de măsurare sau alte modalităţi de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare; 3) neachitarea facturii bazate pe calcule estimative, care indică un consum de energie electrică ce depăşeşte consumul real înregistrat anterior cu peste 25%” – informează juristul.

Pe de altă parte, compania distribuitoare Premier Energy a conceput un formular prin care consumatorii casnici și noncasnici pot sesiza dacă nu sunt de acord cu valoarea facturii. Salvați acest link și informați furnizorul despre dezacordul Dvs.

S. Cernov