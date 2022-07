S-au conectat recent la gazoduct, dar tot la căldura lemnelor speră, la iarnă

O parte din locuitorii s. Hârtopul Mic au fost conectați toamna trecută la gazoduct. Construcția rețelelor de distribuție comunitară nu a necesitat în acest caz achitarea taxei de racordare, așa cum se întâmpla cândva, când oamenii trebuiau să contribuie și la traseul principal, și la rețelele stradale, și în plus, achitau integral costul rețelei de distribuție de la stradă până la punctele din casă – centrală sau aragaz.

Eugenia Anghelici, primara com. Hârtopul Mare, spune că cele cca 160 de gospodării pentru care a fost planificat și realizat traseul, au beneficiat și de contoare achitate de către furnizorul de gaze. Primăria a contribuit cu acoperirea costurilor proiectării – 57 de mii de lei, alocați de consiliul comunal.

Întrebat cât costă azi conectarea la gazoduct și dacă are speranța că va avea surse să achite prețul gazului în condițiile impuse în acest an de furnizorul principal – concernul rusesc ”Gazprom”, unul dintre beneficiari, Vasile Stăvilă, a spus:

”Când ne-am conectat la conducta de gaz, era 31 decembrie, și gazul costa puțin peste 4 lei. N-am consumat, însă, nici un metru cub de gaz cu acest preț, pentru că îndată, după revelion, prețul crescuse la 6,80, și de atunci tot crește până în prezent, ceea de ce nu suntem tare mulțumiți. Am cumpărat centrală, am instalat încălzire, ne-a costat destul de scump, dar nu cred că ne vom încălzi cu gaze. Cred că tot la sobă rămânem. E adevărat, că am plătit pentru lucrările de la gard până în casă, iar traseul, punctele de distribuție nu le-am achitat noi. Compensația la tarif ne-a ajutat mult anul trecut, a fost foarte bine, dar pentru anul acesta ne gândim să punem deoparte și niște lemne. Tariful care se discută este ireal pentru un cetățean, chiar și 22 de lei e mult, ca să te încălzești numai cu gaz. Noi și anul trecut foloseam cu scuteală, făceam și cu lemne, și ajungeam la 2 mii de lei. Acum gazul e scump, lemnele sunt scumpe și nici nu avem de unde le cumpăra. M-am înscris și eu în lista de la primărie. Acum, vara, cu actualul tarif, plătim câte 400 de lei pe lună consumați numai pentru prepararea mâncării și pentru baie (suntem patru persoane). Dar la iarnă încă nu știu cum o să fie…”

Un alt hârtopean, Boris Grama, spune că de la intenție până la conectarea efectivă a gospodăriei sale a durat vreo doi ani, dar că nu regretă investițiile costisitoare:

”A fost cu succes, consider eu, este o mare ușurare. Sunt o parte din familii care sunt peste hotare, dar au gazificat casele, cu gândul să folosească serviciul în perspectivă. Iarna trecută nu am reușit să folosim gazele pentru încălzire, pentru că abia de vreo trei luni a venit gazul în conducta noastră. Eu sunt bucuros că mi-am hotărât această problemă, dar în privința prețurilor, ele nu se hotărăsc în țara noastră. Deocamdată, alegem să ne înclăzim cu lemne, pentru că ne gândim și noi la prețruile acestea, dar cunosc consăteni care și-au pus cazane (centrale termice). Deja e individual, care cum hotărăște și poate. Eu și cu soția mea folosim gaz numai pentru prepararea mâncării. În privința prețului discutat la gazele naturale, eu socot că dl Ceban (n.r. – șeful MoldovaGaz) nu este pentru țara noastră. Majoritatea din acțiuni le deține Rusia, el primește leafă de la ruși. Hârtopul Mic e conectat de mult timp la gazele naturale, dar măhala mea a rămas fără, pentru că n-au vrut oamenii gaz. Și noi am avut șanse să ne construim rețeaua încă paisprezece ani în urmă, dar trebuia să o fac de unul singur, să plătesc toate costurile, iar pe urmă cetățenii care se vor conecta, să-mi plătească mie. Eu nu am mers pe așa cale. Chiar și cu contribuția companiei de livrare a gazelor naturale, hârtopenii au achitat de la 28 la 12 mii de lei, în dependență de care și câtă răbdare a avut, până a găsit firma care să instaleze ehipamentul cu un preț mai rezonabil”.

Chiar dacă nu au achitat taxa de racordare, hârtopernii spun că au plătit destul de scump pentru lucrările de instalare a țevilor de gaze de la conducta stradală până în case. Antreprenorul angajat să realizeze lucrările de construcție a rețelelor comunitare a cerut, în opinia celor cu care a discutat ”Est-Curier”, sume exorbitante. Cei care s-au grăbit, au și achitat câte 28-30 de mii de lei, în dependență de lungimea traseului, alții, însă, au căutat companii care le-au calculat costuri în jumătate, pentru aceleași lucrări.

”Pe mine personal m-a costat 14 mii de lei, cu o firmă de instalatori de la Orhei. Cei de la Bălți îmi cereau 28 de mii. Cred că s-au gândit, că dacă a mai plătit statul pentru noi, ei ne pot jupuia. Dar o parte, s-au conectat cu suma enormă.” – a spus un hârtopean.

Potrivit Biroului National de Staistică (statistica.md.), dotarea locuințelor cu gaze naturale se clasifică ca și ”comodități” și face parte din statistica nivelului de trai. În anul 2021, potrivit măsurătorului national, 39,6 % din locuințele din mediul rural al Republicii Moldova erau racordate la rețeaua de gaze naturale, și 80,6% din locuințele din orașe. Procentul gazificării locuințelor pe țară este, în 2021, de 55,9, compataiv cu 57,9 în anul 2020 (Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului si mun. Bender).

Potrivit paginii web a operatorului moldovatransgaz.md, sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, la finele anului 2020, era de 1 mln 559 mii 785 km.

S. Cernov