S-a decis componența comisiilor de specialitate

În actualul Parlament vor activa 12 comisii de profil.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 octombrie 2025
 Comisia juridică va fi condusă de  Violeta Roșca,

Comisia economie buget și finanțe – Radu Marian,

Comisia pentru Securitate Națională Apărare și Ordine Publică – Lilian Carp,

Comisia pentru Integrare Europeană – Marcel Spatari,

Comisia pentru politică externă – Doina Gherman,

Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice – Grigore Novac,

Comisia pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională- Liliana Iaconi,

Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – Liliana Nicolaescu Onofrei,

Comisia pentru agricultură și industrie alimentară – Ivanov Serghei,

Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie – Adrian Belîi,

Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde – Muduc Valeriu,

Comisia pentru control al finanțelor publice – Lebedinschi Adrian.

Vezi Hotărârea privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului

