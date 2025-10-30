S-a decis componența comisiilor de specialitate

Comisia juridică va fi condusă de Violeta Roșca,
Comisia economie buget și finanțe – Radu Marian,
Comisia pentru Securitate Națională Apărare și Ordine Publică – Lilian Carp,
Comisia pentru Integrare Europeană – Marcel Spatari,
Comisia pentru politică externă – Doina Gherman,
Comisia pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice – Grigore Novac,
Comisia pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională- Liliana Iaconi,
Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – Liliana Nicolaescu Onofrei,
Comisia pentru agricultură și industrie alimentară – Ivanov Serghei,
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie – Adrian Belîi,
Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde – Muduc Valeriu,
Comisia pentru control al finanțelor publice – Lebedinschi Adrian.
Vezi Hotărârea privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului