Rute deviate în capitală în ajun de Crăciun

Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.
În perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate după cum urmează:
Troleibuze
- Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur;
- Ruta nr. 4 spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt;
- Ruta nr. 34 spre Centru va circula pe str. București, iar spre com. Trușeni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București.
Autobuze
- Ruta nr. 5, se modifică după cum urmează: tur: pe traseul stabilit, iar retur: de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. V. Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- Rutele nr. 8 și 9 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- Ruta nr. 11 se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- Ruta nr. 26 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: pe traseul stabilit;
- Ruta nr. 46 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.