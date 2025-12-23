Rute deviate în capitală în ajun de Crăciun

Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.

În perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate după cum urmează:

Troleibuze

Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur;

Ruta nr. 4 spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt;

Ruta nr. 34 spre Centru va circula pe str. București, iar spre com. Trușeni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București.

Autobuze