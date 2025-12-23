Social

Rute deviate în capitală în ajun de Crăciun

În contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăciunului pe stil nou în Piața Marii Adunări Naționale circulația transportului public va fi sistată sau deviată.

Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. 

În perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate după cum urmează:

Troleibuze

  • Rutele nr. 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe str. București, tur/retur;
  • Ruta nr. 4 spre sectorul Buiucani va circula pe strada București, iar spre sectorul Botanica de pe str. A. Mateevici – str. A. Pușkin – bd. Stefan cel Mare și Sfânt;
  • Ruta nr. 34 spre Centru va circula pe str. București, iar spre com. Trușeni de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – pe str. Vasile Alecsandri – str. București.

Autobuze

  • Ruta nr. 5, se modifică după cum urmează: tur: pe traseul stabilit, iar retur: de pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. Columna, str. V. Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
  • Rutele nr. 8 și 9 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
  • Ruta nr. 11 se modifică după cum urmează: tur/retur de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
  • Ruta nr. 26 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni pe str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: pe traseul stabilit;
  • Ruta nr. 46 se modifică după cum urmează: tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Al. Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, iar retur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Al. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.
