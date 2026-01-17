Ruta Ceramicii a fost inaugurată

Vineri, 16 ianuarie, 2025, a avut loc lansarea Rutei Ceramicii a Republicii Moldova, care propune o incursiune autentică în universul olăritului, punând în valoare cultura, istoria și tradițiile locale ale prelucrării lutului.

Traseul evidențiază tehnici vechi de olărit, piese de patrimoniu din muzee naționale și raionale, precum și meșteșugul tradițional transmis din generație în generație.

Scopul rutei este promovarea și valorificarea patrimoniului material și imaterial al ceramicii, contribuind la creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație turistică autentică și distinctă.

Ruta străbate 9 raioane din cele trei regiuni ale țării și cuprinde 18 obiective turistice, printre care: 9 muzee (inclusiv 2 ateliere de restaurare a ceramicii), 8 meșteri populari ceramiști cu ateliere deschise pentru vizitatori – unde pot fi descoperite diverse tehnici de lucru, inclusiv unicul atelier de ceramică neagră –, un sit arheologic și un festival dedicat meșterilor populari în ceramică, „Bâlciul Olarilor”.

Prin această rută, vizitatorii pot urmări evoluția ceramicii pe teritoriul Moldovei, un domeniu profund ancorat în istoria și cultura locală. Vasele din lut, realizate manual, reflectă utilizarea ceramicii atât în viața cotidiană, cât și în contexte ritualice, iar creațiile contemporane ale meșterilor populari demonstrează continuitatea și importanța acestui meșteșug în spațiul actual al Republicii Moldova și în întregul areal românesc.

Tema centrală a rutei este diversitatea tradițiilor ceramice, de la cele mai vechi timpuri până în prezent. Cu o lungime de aproximativ 635 km, Ruta Ceramicii poate fi parcursă în circa 7 zile, în funcție de obiectivele vizitate și popasurile alese pe traseu.

Lista obiectivelor turistice incluse în Ruta Ceramicii:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Atelier de Restaurare a ceramicii;

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

Muzeul Național de Artă a Moldovei;

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Cimișlia;

Meșter popular, ceramist, Onuță Adrian, s. Mirești, rn. Hîncești;

Festivalul ,, Bâlciul Olarilor” s.Iurceni, rn. Nisporeni;

Meșter popular, ceramist Zaharia Triboi s. Ciorești, rn. Nisporeni;

Site arheologic, cuptoare de ars ceramică, s. Vorniceni, rn. Strășeni;

Meșter popular, ceramist, Gonceari Vasile, s. Hoginești, rn. Călărași;

Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni;

Muzeul Etnografic Sîngerei, Atelier de Retaurare a ceramicii;

Muzeul de Arheologie și Antropologie, s. Butuceni, rn. Orhei;

Muzeul Arheologic Epoca Medievală, s. Butuceni, rn. Orhei;

Meșter popular, ceramist, Prividiuc Ivan, s. Tohatin str. Școlilor 5;

Meșteri populari, ceramisti, Frații Scutelnic Lilian și Ruslan, mun. Chișinău;

Meșter popular, ceramistă, Burlacenco Eugenia, mun. Chișinău, str. Sfântul Andrei 57;

Meșteri populari, ceramisti, Grimovici Ruslan și Carolina, mun. Chișinău, str. Columna 106;

Meșter popular, ceramistă, Rusu Eleonora, mun. Chișinău, Buiucani, str. Schitului 1/6.

Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași.