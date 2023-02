 Rubiconul trece prin Criuleni și Dubăsari

Rubicon este o cursă ultramaratonistă unică, care are loc anual pe teritoriul Republicii Moldova. Traseul ultramaratonului este format din 3 direcții: vest, centru și est, care cuprinde 15 raioane de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 7 din stânga Nistrului. Ștafeta pornește din Palanca,în zorii zilei de 3 februarie, și se încheia pe 5 februarie în orașul Soroca, lângă cetate..Distanța de 540 km este împărțită în 51 de etape – https://rubicon.run/ro/steps.

Fiecare participant are posibilitatea de a-și alege etapa pe care vrea să o depășească – fie 10 km, fie 150 km, fie toate 540 km, dar contează pentru participanți și susținerea, aplauzele cetățenilor care nu aleargă. Îi pot saluta locuitorii s Cimiseni, Pohrebea, Văduleni, Slobozia Dușca etc. În or. Criuleni maratoniștii vor ajunge sâmbătă, 4.02.2023 în intervalul de timp 9:40 – 10:20, iar doritorii li se pot alătura.

De la Criuleni prin Ohrincea și Mașcăuți maratoniștii se vor îndrepta spre Orheiul Vechi.

Scopul competiției Rubicon este de a familiariza cât mai mulți participanți cu regiunile țării, cultura, istoria și locurile de interes ale acestora.