Roșcatele amatoare de gâște și rațe răresc cârdurile onițcănenilor

O vulpe surprinsă și filmată de o locuitoare ziua în amiaza mare pe o stradă din satul Onițcani confirmă cele relatate de locuitori, precum că animalele sălbatice dau pe la cotețe și, pe unde găsesc vulnerabilități, le fură păsările.

„Mergeam la serviciu aproape de ora șase dimineața și vulpea era la colțul străzii. Am găsit un cioclej să o fugăresc, am aruncat cu pietre, dar nu se temea de mine. Mi-a furat din curte trei rațe mute, a gâtuit un gânsac, drept că nu l-a putut târî, că era cel mai mare. Sare gardul cu ușurință, toți vecinii deja se tem și păzesc păsările. Am auzit că în altă gospodărie a furat patru gâște, la nașa mea – trei rațe și un rățoi, a gâtuit și niște găini. Am auzit și de alte pagube în sat, în alte mahale, cred că nu e singura vulpe care dă la cotețe, dar cred că această vulpe din mahala noastră se adăpostește pe teritoriul școlii, pe la cazangeria veche, pentru că în direcția ceea a fugit, când am fugărit-o, nu a fugit spre deal, cum ar fi normal.” – povestește o onițcăneancă, care are domiciliul pe o stradă din apropierea gimnaziului.

„Am fost sunat de către oameni, care mi-au spus că într-o casă nelocuită s-ar fi adăpostit o vulpe, că au văzut cum vulpea le-a furat o gâscă. Am contactat proprietarul, a fost, a verificat, a făcut ordine. Dar am văzut foarte multe vizuini la câmpul Gama. Ele vin în sat tocmai de acolo. Am mers în regiunea ceea, am verificat situația, acum că a nins, sunt foarte multe urme de vulpe. În fiecare an avem asemenea situație, dacă nu sunt vulpi, atunci cunt câinii vagabonzi, lăsați de proprietarii vilelor liberi, pe când ei pleacă la oraș” – a spus primarul s. Onițcani, Igor Dodon, solicitat să comenteze situația.

„Vânătorii nu au dreptul, conform legii, să se apropie la mai puțin de 200 m de sat cu arma încărcată, este interzis categoric. Dar asemenea situații sunt în mai multe localități, când vulpea trăiește deja în sat, își face vizuini în gospodării părăsite, în clădirile, fostele „brigăzi”, acum părăsite, are ce mânca de pe la vecini, uneori nici câinii nu o mai latră, mai că se împrietenesc cu aceștia. În cazul descris de dvs, trebuie locuitorii să se coopereze și să găsească, unde are vizuina, să o alunge de acolo, să nu-i facă condiții ca ea să trăiască în sat. Vânătoare la vulpe este deschisă anul împrejur, dar numai în afara satului. Instalarea capcanelor sau otrăvirea este categoric interzisă. În anul 2025, la Onițcani, s-a lucrat foarte bine cu extragerea vulpilor. Vânătorii au la dispoziție mai multe metode cum se vânează vulpea, una ar fi să o gonească fără arme la marginea satului, cu ajutorul câinilor, de exemplu, și deja pe câmp să fie vânată”, a spus Anatolie Filipescu, președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din r. Criuleni.

Specialiști din domeniul silviculturii și vânătorii mai experimentați semnalează că schimbările climatice, inclusiv secarea izvoarelor, râurilor și lacurilor, dispariția stufărișurilor, tăierea excesivă a pădurilor limitează drastic habitatele naturale ale florei și faunei, în R. Moldova, implicit reduc și sursele de hrană pe care le au tradițional vulpile în mediul lor firesc. Totodată, unii pădurari consideră că populația de vulpi s-a extins excesiv, de aceea acestea caută habitate noi, și totodată amenință populațiile de iepuri, fazani, căpriori în habitatele lor tradiționale. Despre cum afcetează încălzirea globală și fauna din R. Moldova, cu ce preț se menține echilibrul natural, vedeți materialul „Umbra pădurii care dispare. Fauna în retragere”.

S. Cernov