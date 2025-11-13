„Roata bunătății” a ajuns la Bălăbănești

Ziua Mondială a Bunătății, sărbătorită anual la 13 noiembrie, s-a făcut simțită și în satul Bălăbănești.

„Da ce se dă aici?”, „Da de la ce partid?”, „La toți dați așa?”, „Roata Bunătății – unii dau, alții iau!”, „Bravo! Mulțumim! Dă doamne să mai faceți!”, „Am să văd, poate și eu am să fac un dar!” – acestea și alte întrebări și aprobări s-au auzit la o răscruce din Bălăbănești, unde un grup de femei a organizat o donare de pachete alimentare celor ce au nevoie, în special, pensionarilor, procurate din donațiile a doi agenți economici și a părinților copiilor care frecventează grădinițele.

Inițiativa a venit de la Margareta Temciuc, directoarea grădiniței din Mălăeiștii Noi. „Motivația a fost să facem lucruri frumoase pentru comuna noastră. Și fiindcă azi este Ziua Bunătății, am decis, după două ediții organizate la Criuleni, pe cea de-a treia să o aducem la Bălăbănești. Datorită Mariei Zugravu, care mi-a dat ideea, am organizat la noi. Au promis mai mulți să se implice, au participat marketul de la noi din comună, un magazin de la Corjova, cărora le-am scris solicitări oficiale, și grădinițele, împreună cu părinții. N-am chemat personal pe nimeni, dar am informat comunitatea de pe paginile de Facebook ale primăriei, grădiniței „Prichindel” și de pe contul meu personal. Sunt mulțumită de rezultat. De la început mă gândeam că nu-mi va reuși, dar când am primit primele sunete, m-am bucurat. Facem lucruri bune, nu neapărat aștept apreciere. Am observat fețele copiilor, bucuroși că au venit cu donații, și, ca să promovăm bunătatea, trebuie să le arătăm lor exemplu” – a spus Margareta Temciuc, care este și membră a grupului Ambasadoarele Păcii, coagulat în jurul AO CJS „Echitate” din Criuleni.

„Grădinița „Prichindel” s-a alăturat acțiunii de Ziua Mondială a Bunătății prin a dona hăinuțe, bunuri, încălțăminte, produse de igienă. Am venit cu grupa pregătitoare, să aducem darurile, pentru că ei sunt mai mari. Anul acesta ne-am implicat a doua oară în acțiuni de caritate. Recent toată grădinița a adunat mijloace bănești pentru familia unui copilaș bolnav de cancer. Le-am explicat copiilor ce este Ziua Bunătății prin a le arăta un filmuleț, le explicăm că facem bine celor ce au nevoie, ajutăm bătrânii cărora poate nu le ajung banii pe care îi primesc de la stat, le explicăm că o faptă bună este să-ți ajuți și prietenul, să-l ajuți să se încalțe, să-l ajute la colorat sau să-i duci scaunul – orice ajutor este binevenit din partea lor. Le spunem să-și ajute părinții acasă, buneii, să ajute la strâns jucăriile, la strâns de pe masă, la pus masa – asta tot e bunătate” – a spus educatoarea Nina Temciuc.

Viorica Perciuleac, educatoare la grădinița Bălăbănești, s-a alăturat Zilei Bunătății împreună cu discipolii săi. Doamna educatoare a adus un sac cu haine, iar copilașii au împărțit generos și ce au avut ei mai mult în grupă: jucării, cărți cu poezii, rechizite.

„Am decis să facem un bine pentru copii, am împărțit din surplusul pe care-l aveam în grupă cu alți copii care au nevoie. Le-am explicat copilașilor de ce facem asta: că sunt copii mai săraci, care au nevoie, poate că nu au ce mânca, nu au multe hăinuțe. Le-am explicat pe înțelesul lor, căci sunt încă mici”, a spus dna Perciuleac.

Majoritatea celor ce au trecut pe la „Roata bunătății” au fost pensionari și pensionare, care, întrebați dacă le sunt de ajuns pensiile, au spus că nu, nu corespund așteptărilor lor, pentru anii de stagiu, pe care i-au adunat. „Am 84 de ani, m-a anunțat fiica și am venit. Am o pensie de 3700 lei pentru vreo 40 de ani de muncă. De 25 de ani sunt la pensie. Eu am lucrat în Chișinău, în transport, și anii de acolo nu mi i-au numărat, că cică le-a ars arhiva, am ieșit la pensie du 800 de lei. Azi, pentru a acoperi necesitățile, ne-ar trebui o pensie de măcar vreo 10 mii de lei…” – spune dl Ilie.

„Am luat un pachet pentru mama mea, Liuba, care are 90 de ani. Mulțumesc de cadou! E o acțiune benefică. Aici eu n-am participat, dar la gimnaziu, unde sunt profesoară, organizăm anual cu colegii și elevii acțiunea „Un Crăciun fericit” pentru cei mai nevoiași” – zicea Lucia Tipa, care a trecut pe la standul din răscruce.

„Am lucrat 25 de ani în kolhoz, la tutun, da după ce s-a terminat kolhozul, am lucrat la bază de odihnă a unei uzine, 18 ani în calitate de paznic. În acest an, în primăvară, abia mi-a crescut pensia la 3300 lei, la 43 de ani lucrați, până atunci am avut 2300. Degeaba ne-am chinuit și ne-am calicit. N-ar trebui să merg eu încă în cârjă, că nu am nici 65 de ani, dar am început a lucra de la 15 ani…” – spunea dna Natalia, o altă beneficiară a acțiunii „Roata bunătății”, care a trecut pe alături, după ce a fost la oficiul poștal să-și primească pensia.

O altă pensionară, Dna Valentina, care rotunjește curând șapte decenii de viață, la fel, spune că a lucrat 20 de ani în sectorul zootehnic, apoi 23 de ani a păzit primăria. A sperat la recalculare, spune femeia, dar tot la 3400 lei a rămas: „Măcar 10 mii să avem pensie, am fată țintuită la pat, soțul e cu dizabilitate, ne descurcăm cu greu”.

„În acest an, Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei n-a organizat, ca și în alți ani, o campanie de amploare, dar noi am decis că putem menține tradiția, și am decis să o strămutăm de data asta la Bălăbănești. Vrem să-i molipsim pe toți oamenii să facă bine. Gesturile de bunătate, chiar și cele foarte mici, aduc satisfacție sufletească. Mișcarea Mondială a Bunătății a lansat această inițiativă pentru a ne inspira să fim mai buni unii cu alții, să arătăm compasiune și să facem bine în fiecare zi, nu doar o dată pe an”, a spus Maria Zugravu, președinta CJS „Echitate”.

Fiecare participant a primit câte un emoticon ce simbolizează roata bunătății, dar și multe emoții pozitive de la gestul dezinteresat al oamenilor, care i-a surprins pe bune, iar discipolii celor două grădinițe au primit și câte o bombonică de la dna Temciuc, răsplată mică pentru implicare mare și generozitate.