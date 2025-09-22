Poliţie

Rezultatul perchezițiilor din 22 septembrie:dosarul vizează 111 persoane

O parte dintre persoanele reținute colaborează cu ancheta și a oferit detalii despre modul în care erau organizate activitățile.

În urma perchezițiilor desfășurate luni, 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, fiind suspectate că au fost instruite în Serbia, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, cu scopul de a provoca violențe și dezordini în masă, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN.

Dosarul vizează, în total, 111 persoane, a precizat șeful PCCOCS, Victor Furtună, în cadrul unui briefing. El a relatat că un grup de indivizi se deplasa sistematic în Serbia, pentru instruiri specializate.

Participanții erau plătiți cu câte 400 de euro și învățați tactici de destructurare a cordoanelor de poliție, metode de opunere a rezistenței, utilizarea bastoanelor din cauciuc, precum și tehnici de mânuire a armelor de foc.

În urma perchezițiilor au fost ridicate arme și muniții, corturi și haine de camuflaj.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că, în momentul deschiderii dosarului, ancheta nu viza entități politice, ci intențiile și acțiunile persoanelor implicate.

Ulterior, în urma investigațiilor, s-a constatat că unele dintre acestea aveau afiliere cu anumite formațiuni politice. „Am avut persoane pregătite și în Moldova. Doar cei care au mers în Serbia erau instruiți de persoane din Federația Rusă. O parte din persoane, când au mers în Serbia nu cunoșteau inițial pentru ce merg, invocându-se că e pelerinaj. Ulterior, au fost recrutați și instruiți”, a mai spus Viorel Cernăuțeanu.

Directorul SIS, Alexandru Musteața, a declarat că în spatele planificării acțiunilor se află serviciile speciale ale Federației Ruse. 

