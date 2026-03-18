Rezervorul plin și 20 l de motorină la „canistră”

Guvernul a modificat, în ședința de 18 martie 2026, HG nr. 81/2026 cu privire la declararea stării de alertă, prin care au fost instituite unele limite la exportul carburanților și energiei electrice provenite din surse regenerabile.

Modificările au fost prezentate de către Sergiu Diaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, care a spus că a apărut nevoia de a institui ajustări la măsurile votate anterior, pentru a face mai eficientă și proporțională intervenția statului.

„Propunem să diminuăm stocurile de la 8 mii de tone la 5 mii de tone în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) , pentru că suntem într-o situație mai bună cu importul de benzină. Avem exces și nu este cazul să ținem această benzină în port, dar vom menține stocul de 25000 de tone de motorină. Totodată, ni s-au raportat mai multe situații de speculație și abuzuri, precum și procurări nejustificate de către particulari la stațiile de alimentare de petrol în recipiente neomologate. Tocmai de aceea venim cu propunerea de a limita temporar comercializarea motorinei în recipiente de consum la maximum 20 de litri, pentru a preveni aceste achiziții excesive și abuzuri. Repet: poți să-ți umpli recipientul la autoturism plus să ma umpli un recipient omologat de 20 l. Dar avem situații când vin și cu recipiente de peste 200 l și asta crează presiune pe piață”, a explicat Serghei Diaconu.

Pe segmentul energie electrică, o altă propune votată de cabinetul de miniștri a fost ajustarea restricțiilor privnd exportul. Acesta va fi relaxat în perioada de dimineață (orele 6:00 – 9:00), când este exces de energrie, dar va rămâne restricționat în perioada de după masă (17:00 – 21:00), astfel ca să fie și în favoarea cetățeanului, și a producătorilor de energie verde. Proiectul de hotărâre menționează că este exclusă posibilitatea pentru producătorii sau furnizorii de energie electrică, care nu au contracte pe piața internă, de a cere remunerare pentru dezechilibre pozitive, și această măsură este orientată spre excluderea abuzurilor și șmecheriilor celor care se folosesc de această perioadă pentru profituri ilicite.

Măsurile adoptate trebuie să prevină apariția unui deficit de resurse energetice, asigurarea aprovizionării consumatorilor finali, stabilizarea pieței, în contextul unei volatilități regionale accentuate.

Hotărârea intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Apropo, printre exportatori de energie electrică verde se află și parcul fotovoltaic din Criuleni.