Rețea din Hâncești, destructurată: migranți nepalezi atrași în capcană pentru trecerea ilegală a frontierei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției au anunțat reținerea a trei bărbați și o femeie din Hâncești, suspectați că au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetăţeni din Nepal, pentru suma de 9 000 €.

Potrivit investigației, grupul ar fi înșelat bărbații nepalezi, promițându-le transfer spre România. La locul unde urma să aibă loc transportul, cei patru presupuşi traficanți, între 32 și 58 de ani, alături de un șofer-taximetrist, ar fi pregătit o agresiune armată cu cuțitul pentru a-i jefui de 8 000 €, bani lăsați ca plată pentru organizarea migrației ilegale.

Operațiunea a fost dejucată la timp, ca urmare a informaţiei operative. Suspecții au fost reţinuți și plasați în arest preventiv pe durata investigațiilor. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăţie, conform legii.

Autoritățile menționează că unul dintre suspecți a fost anterior condamnat la cinci ani de închisoare pentru jaf (eliberat în 2023), iar nepoata sa, pentru transmiterea de droguri în penitenciar. Alți membri ai grupului au antecedente penale pentru furt.