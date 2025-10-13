Restricții temporare de circulație în centrul capitalei

Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi suspendat traficul rutier începând de luni, 13 octombrie- ora 22:00, până miercuri, 15 octombrie- ora 05:00, informează Poliția Națională.

Primăria Chișinău anunță că În perioada menționată, transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuze

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

traseul rutei nr. 2 se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseul stabilit;

traseele rutelor nr. 7, 12, 16, 25 și 32 se scurtează până la str. Columna;

traseul rutei nr. 10 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Alexandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova;

se instituie ruta de troleibuz nr. 10A : „str. bd. Moscova – str. Columna” cu următorul traseu: tur – bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna; retur – str. Columna, str. Alexandr Pușkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova;

traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit;

retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 24 se modifică după cum urmează: retur – de pe str. Alexandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 28 se modifică după cum urmează: retur – de pe str. București pe str. Alexei Sciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 30 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (intersecție cu str. Ismail) pe str. Ciuflea, bd. Dacia; retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Ismail;

traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea;

traseul rutei nr. 36 se modifică după cum urmează: str. Gheorghe Asachi, str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești și în continuare pe traseul stabilit.

Autobuze

traseul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă;

traseul rutei nr. 11 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 14 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri;

traseul rutei nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Sfatul Țării, str. Columna, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; retur – pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 46 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea și în continuare pe traseul stabilit.

Conducătorii auto și pietonii sunt îndemnați să respecte solicitările forțelor de ordine și să manifeste înțelegere pe durata evenimentelor.