Republica Moldova și România revin la Eurovision în 2026

Teleradio-Moldova (TRM) a confirmat participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 de la Viena, după un an de pauză. Postul public a validat revenirea astăzi, 3 noiembrie, iar presa locală a relatat că formatul selecției va fi actualizat, inclusiv cu un juriu lărgit și deschidere sporită către experți internaționali.

TRM a evaluat opțiunile pentru un mecanism mai transparent și mai eficient de alegere a reprezentantului. La acel moment, instituția menționa că decizia finală era încă în lucru; astăzi, aceasta a devenit oficială. Urmează să publice regulamentul și calendarul etapei naționale în perioada imediat următoare.

Ediția aniversară are loc la Viena, cu semifinale pe 12 și 14 mai și Marea Finală pe 16 mai 2026, în Wiener Stadthalle.

România a anunțat pe 30 octombrie 2025 că revine și ea la Eurovision după doi ani de absență, consolidând prezența regiunii în concursul de anul viitor.

Organizatorii pregătesc o ediție jubiliară, cu Viena confirmată drept oraș-gazdă de EBU și ORF; autoritățile locale promit o săptămână plină de evenimente pentru publicul larg.