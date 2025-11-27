Politic

Republica Moldova renunță la trei acorduri încheiate pe platforma CSI, inclusiv în domeniul militar

Foto: parlament.md

Parlamentul Republicii Moldova a denunțat trei acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), invocând lipsa de aplicabilitate și faptul că țara nu mai cooperează pe aceste dimensiuni în formatul CSI.

Unul dintre documentele denunțate vizează principiile de asigurare a forțelor armate ale statelor membre CSI cu armament, tehnică și mijloace materiale, precum și organizarea activităților de producție/reparații și cercetare, acord semnat la Minsk (14 februarie 1992). Potrivit argumentării prezentate, Republica Moldova nu interacționează în domeniile politico-militare pe platforma CSI.

Un al doilea acord vizează grupurile de observatori militari și forțele colective de menținere a păcii în CSI (semnat la Kiev, 20 martie 1992) împreună cu protocolul privind procedura temporară de formare și angajare în zonele de conflict (semnat de R. Moldova la 4 august 1992). Motivația denunțării include neparticiparea de facto a Republicii Moldova și faptul că, din perspectiva dreptului internațional, cadrul ONU rămâne prioritar.

Al treilea document denunțat se referă la colaborarea pentru asigurarea tehnico-materială a instituțiilor competente în combaterea terorismului și a extremismului violent. Conform motivării, nu a existat colaborare efectivă pe acest segment, iar SIS nu ar fi beneficiat practic de prevederile acordului.

Anterior, subiectul denunțării acestor acorduri a fost inclus pe agenda ședințelor plenare ale Parlamentului din perioada 29 februarie – 14 martie.

