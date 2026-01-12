Republica Moldova, printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume

Republica Moldova se află în topul mondial al țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor, potrivit celor mai recente date publicate de platforma World Population Review, care analizează statisticile internaționale privind consumul de alcool pur per adult (15+ ani).

Conform clasamentului, Moldova ocupă locul patru la nivel global, cu un consum estimat la aproximativ 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, fiind devansată doar de România, Georgia și Letonia. Nivelul ridicat plasează țara mult peste media globală și confirmă o tendință constantă observată în ultimii ani în Europa de Est.

Specialiștii explică aceste valori printr-o combinație de factori: tradiția vitivinicolă puternică, accesibilitatea alcoolului, dar și consumul frecvent în contexte sociale și familiale. Moldova este recunoscută internațional pentru producția de vin, iar acest aspect cultural influențează semnificativ comportamentele de consum.

Totodată, experții în sănătate publică avertizează că un consum atât de ridicat poate avea impact major asupra stării de sănătate a populației, fiind asociat cu afecțiuni hepatice, boli cardiovasculare și o creștere a mortalității premature. Organizațiile internaționale subliniază necesitatea politicilor de prevenție, educației privind consumul responsabil și a măsurilor de reducere a abuzului de alcool.

În contrast, numeroase state din Asia și Orientul Mijlociu raportează niveluri extrem de scăzute de consum, influențate de factori religioși și reglementări stricte, ceea ce evidențiază diferențele culturale majore în obiceiurile de consum la nivel global.

Datele utilizate în clasament provin din surse consolidate, inclusiv rapoarte ale Organizației Mondiale a Sănătății și baze de date statistice internaționale, fiind considerate relevante pentru analiza tendințelor actuale în sănătatea publică.