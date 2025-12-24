Republica Moldova își prețuiește cetățenia și va acorda acest statut doar celor care respectă valorile, legea și identitatea statului

Din data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile, informeaza Agenția Servicii Publice.

Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „Servicii în materie de cetățenie”.

Depunerea cererilor pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie va fi posibilă doar în centrele multifuncționale din municipiul Chișinău:

Centrul multifuncțional nr.1 (CM Buiucani), str. Mihai Viteazul, nr. 11/1.

Centrul multifuncțional nr.2 (CM Rîșcani), str. A. Pușkin, nr. 47.

Centrul multifuncțional nr.3 (CM Ciocana) str. Mihail Sadoveanu, nr. 17.

Centrul multifuncțional nr.4 (CM Botanica) bd. Decebal, nr .6.

Centrul multifuncțional nr.5 (CM Centru), str. Alexandru cel Bun, nr. 56.

Cererile în materie de cetățenie recepționate până la data intrării în vigoare a actelor normative specificate se vor examina în continuare potrivit procedurii anterioare stabilite de actele normative în vigoare până la această dată.

Prevederile noii legi a cetățeniei Republicii Moldova

Legea exclude posibilitatea depunerii cererilor prin intermediari sau prin procură.

Conform noilor reglementări, persoanele care aplică pentru cetățenia Republicii Moldova pot depune cererea personal la subdiviziunile Agenției Servicii Publice sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare, în funcție de domiciliu sau locul aflării acestora.

În cazul copiilor și a altor persoane asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, cererea se va depune de către reprezentantul legal al acestora. O astfel de practică este întâlnită în mai multe țări din spațiul european, precum România, Belgia, Polonia, Suedia, Austria, Cipru, Croația, etc.

Orice persoană care dorește să devină cetățean al Republicii Moldova – indiferent de temei – va trebui să demonstreze cunoașterea limbii române și a Constituției Republicii Moldova. Verificările vor fi riguroase și efective, nu doar formale.

Modificările propuse introduc mecanisme mai stricte de verificare a identității și a temeiurilor solicitanților :

– verificarea riguroasă a identității solicitantului;

– verificarea autenticității actelor prezentate;

– analiza istoricului de călătorii și a capacității financiare;

– evaluarea capacităților financiare;

– lipsa antecedentelor penale.

În contextul migrației regionale tot mai accentuate și al angajamentului Republicii Moldova de armonizare a legislației cu standardele Uniunii Europene, cetățenia nu mai poate fi tratată ca o simplă formalitate. Este un drept care presupune și obligații clare față de statul și societatea în care alegi să te integrezi.

Agenția Servicii Publice face apel către cetățeni să se informeze exclusiv din surse oficiale și să respecte procedura de programare prealabilă, subliniind că aceasta reprezintă o condiție obligatorie pentru accesarea serviciilor de cetățenie în noul cadru legal.