Reprezentanți ai câtorva primării din r. Criuleni și Dubăsari au aderat la proiectul PACE Local. Vezi care este miza

Circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării au participat, la 19 februarie, 2026, la activitatea dedicată Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, creată la inițiativa Congresului Auorităților Locale din Moldova (CALM), cu sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală și Implicare Cetățenească implementat de SALAR International cu suportul Sida.

Potrivit Ingăi Burlacu, consultant în comunicare, membrii Rețelei își propun să se implice activ în procesul de negociere privind integrarea în Uniunea Europeană, astfel încât interesele comunităților și ale autorităților publice locale să fie reflectate în reformele inițiate.

În cadrul primei ședințe, reprezentanții primăriilor au discutat despre necesitatea consolidării capacităților instituționale pentru a accesa și valorifica programele investiționale europene, precum și pentru a transpune cerințele europene în procesele de administrare locală.

Inga Burlacu a precizat, că circa 70% din acquis-ul comunitar vizează guvernarea locală și primarii, angajații primăriilor, trebuie să înțeleagă cerințele și prevederile legale comunitare, cum ar fi cerințele UE față de managementul deșeurilor, mobilitate (transport), protecția mediului, asistența socială, achiziții publice, etc. În plus, membrii implicați în rețeaua ambasadorilor locali ai integrării europene vor fi puși în contact cu autorități publice din alte țări, care deja au trecut prin procesul de aderare la spațiul european.

Participanții au identificat domeniile în care este nevoie de instruire a angajaților, și acestea ar fi accesarea fondurilor europene, managementul proiectelor, achizițiile publice, transparența decizională, digitalizarea serviciilor publice și implementarea standardelor europene în administrația publică locală. De asemenea, membrii Rețelei au convenit să adopte o abordare proactivă în dialogul cu autoritățile guvernamentale privind aderarea țării la Uniunea Europeană, pentru ca interesele comunităților locale să fie reflectate în reformele lansate, iar bunele practici europene să contribuie la dezvoltarea fiecărei localități.

Pentru perioada următoare sunt planificate instruiri tematice și sesiuni informative cu factori de decizie din diferite autorități publice centrale antrenate în procesul de integrare europeană, vizite de documentare la structurile Uniunii Europene din Bruxelles, vizite de studiu în statele europene în vederea adaptării modelelor europene de guvernanță locală în Republica Moldova.

Primara de Cimișeni, Valentina Pisarenco, a menționat, într-o postare pentru cetățeni, cu privire la activitatea dată, că desemnarea în calitate de ambasadoare a integrării europene înseamnă pentru dumneaei responsabilitate și angajament, dar și acces la bune practici europene, instruiri și instrumente concrete pentru modernizarea administrației locale. Obiectivul participării la această rețea este acces pentru cetățeni la servicii publice mai eficiente, atragerea investițiilor și proiectelor cu beneficii reale comunității.

Activitatea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene este lansată în regim pilot, urmând ca, ulterior, aceasta să fie extinsă prin atragerea de noi membri, în vederea asigurării transferului de cunoștințe și experiență și facilitării procesului de integrare europeană la nivelul administrațiilor locale.

Notă: Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul drepturilor și obligațiilor comune care leagă toate statele membre ale Uniunii Europene, constituind baza juridică și politică a UE. Acesta include tratate, legislație adoptată, jurisprudența Curții de Justiție, acorduri internaționale și evoluează continuu, trebuind adoptat integral de țările candidate.