Reguli noi de călătorie cu avionul, dacă iai un power bank la bord

Compania germană Lufthansa a lansat o inițiativă în Europa privind reguli noi de călătorie a pasagerilor care au asupra lor baterii externe (power bank). Regulile ar fi necesare după ce acum un an, în ianuarie 2025, a izbucnit un incendiu din cauza unei baterii externe aflate într-un compartiment de bagaje de deasupra capului într-un avion al companiei South Korean Air Busan. În acest context, Lufthansa a anunțat restricții privind transportul bateriilor externe și a acumulatorilor la bordul aeronavelor sale, în urma presiunilor exercitate de companiile aeriene pentru înăsprirea regulilor după mai multe incendii provocate de aceste dispozitive.

Astfel, pasagerii care au cumpărat zboruri cu Lufthansa trebuie să cunoască că bateriile sunt permise la bord, dar nu în bagajul de cală și nici în bagajul de mână plasat în compartimentul de deasupra capului. Dacă pasagerul are o asemenea baterie, această trebuie păstrată în bagajul de mână, care se plasează sub scaunul său.

Depozitarea acestora în compartimentul de bagaje de deasupra capului este acum interzisă.

Capacitatea permisă a bateriilor a fost limitată la 100 wt/h – sau 27.000 mAh (miliamperi-oră). De asemenea, pasagerii de la bord nu mai pot încărca dispozitivele prin intermediul sistemelor de infotainment și nu mai pot utiliza bateriile pentru a-și încărca dispozitivele personale, scrie euronews.com. 

