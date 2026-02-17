Reglementări pentru produsele din pește ca să fie fi mai sigure pentru consum

Sunt stabilite reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor.

„Implementarea acestor reglementări va contribui la prevenirea și controlul bolilor, asigurarea populației cu produse de calitate, reducerea riscurilor de pierderi economice la unitățile de profil și consolidarea controlului lanțului alimentar și a siguranței alimentare”, a menționat ministra Ludmila Catlabuga.

Documentul stabilește cerințe privind curățarea și dezinfecția mijloacelor de transport pentru animalele acvatice, schimburile și evacuările de apă, precum și măsurile de biosecuritate, pentru a reduce riscurile asociate transportului acestora.

Pentru a limita transmiterea bolilor, deplasarea anumitor categorii de animale de acvacultură va fi permisă doar după efectuarea inspecțiilor clinice și confirmarea documentelor sanitare corespunzătoare.

De asemenea, se stabilește obligativitatea ca momelile vii utilizate pentru pescuit să provină exclusiv din zone considerate sigure din punct de vedere sanitar, măsură esențială pentru prevenirea introducerii agenților patogeni în mediul natural.

Măsurile vor contribui la menținerea unor standarde înalte de sănătate publică și animală, la desfășurarea activităților economice în condiții sigure și la protejarea lanțului alimentar, inclusiv prin posibilitatea instituirii restricțiilor comerciale în cazul apariției unui focar.