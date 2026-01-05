Regim vamal neîncheiat pentru autoturisme în admitere temporară

Persoanele care au introdus în Republica Moldova un autoturism cu numere străine în regim de admitere temporară, dar care nu mai există (fiind distrus sau vândut la piese), pot închide regimul vamal în condiții simplificate.

În perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027, regimul vamal poate fi încheiat prin achitarea unei plăți unice de 40.000 de lei, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

autoturismul a fost introdus în Republica Moldova până la 1 iulie 2025;

se afla în regim de admitere temporară;

termenul legal de 180 de zile a fost depășit;

autoturismul a fost distrus sau vândut la piese.

Pentru încheierea regimului, persoana trebuie să se adreseze la un post vamal, prezentând cererea tip, actul de identitate, iar dacă este disponibil, pașaportul tehnic al autoturismului, precum și declarația pe propria răspundere privind distrugerea mijlocului de transport. După achitare, regimul vamal se consideră încheiat, iar solicitantul nu mai are obligații față de Serviciul Vamal.

Autoritățile atenționează că procedura nu oferă drept de înmatriculare și se aplică exclusiv autoturismelor care nu mai există. Informațiile sunt confirmate de materialele oficiale puse la dispoziție de autoritatea vamală.

Pentru detalii suplimentare, este recomandat apelul la Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal.