Refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru – un obiectiv ce vizează mai multe raioane

În ședința din 3 septembrie 2025, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030.

Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru, prin:

îmbunătățirea stării ecosistemelor forestiere pe 1 700 ha de terenuri publice și 500 ha de terenuri comunitare (regenerare, substituție de specii, împădurire);

protecția albiilor și a zonelor umede pe 500 ha;

dezvoltarea sistemelor agroforestiere și silvopastorale pe 10 000 ha, inclusiv un proiect-pilot pe 100 ha, care va spori productivitatea terenurilor și va reduce riscurile de secetă și eroziune.

Aceste măsuri vor îmbunătăți calitatea vieții, vor proteja pădurile și zonele umede și vor promova practici agricole sustenabile. Proiectul va fi implementat în raioanele Ocnița, Dondușeni, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Telenești, Orhei, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă.

De asemenea, acordul vizează reducerea poluării cu nutrienți în bazinul Nistrului, restaurarea ecosistemelor forestiere și acvatice, sporirea rezilienței la schimbările climatice și implicarea comunităților locale.

Printre activitățile cheie se numără regenerarea și tratarea pădurilor de-a lungul corpurilor de apă, reabilitarea prin substituirea speciilor, crearea centurilor de protecție, împădurirea, repopularea speciilor și creșterea biodiversității.

Proiectul va aduce beneficii atât pentru mediau cât și pentru oameni. Păduri mai sănătoase, ape mai curate, terenuri agricole mai productive și comunități mai adaptabile.

Implementarea va fi realizată prin Oficiul Național pentru Implementarea Proiectelor de Mediu, cu sprijinul Fondului Global de Mediu.