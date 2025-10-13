Recomandări de Prevenție a Situațiilor Excepționale în sezonul rece

Pe măsură ce temperaturile scad, crește și riscul producerii situațiilor excepționale, în special al incendiilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a surselor de încălzire, instalațiilor electrice improvizate sau neglijenței în manipularea focului deschis. Pentru a preveni aceste incidente, este esențial ca cetățenii să respecte câteva reguli simple, dar vitale pentru siguranța lor și a celor dragi.

Recomandări de prevenție:

Verificați sobele, coșurile de fum și instalațiile de încălzire înainte de utilizare.

Nu utilizați mijloace de încălzire improvizate sau deteriorate.

Curățați periodic coșurile de fum pentru a preveni acumularea de funingine.

Nu lăsați nesupravegheate sursele de foc deschis (lumânări, aragazuri, sobe).

Evitați supraîncărcarea instalațiilor electrice și folosiți doar aparate omologate.

Depozitați materialele combustibile la distanță sigură față de sursele de căldură.

În caz de urgență, apelați imediat numărul unic 112.

Statistici privind incendiile în spațiul locativ

Conform datelor centralizate, numărul incendiilor înregistrate în spațiile locative a înregistrat o ușoară scădere în anul 2025 comparativ cu 2024.

Anul Numărul de incendii în spațiu locativ Observații 2024 19 Creștere față de anii anteriori 2025 14 Scădere semnificativă datorită campaniilor de informare

Secția Situații Excepționale Criuleni recomandă tuturor cetățenilor să manifeste responsabilitate și prudență, pentru ca sezonul rece să fie traversat în siguranță, fără incidente.

Ofițer principal al SP a SSE Criuleni

locotenent-major al s/intern

Alina OGOR