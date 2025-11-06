Recomandare pentru primării: completarea unui plan local integrat privind energia și clima

Angajații ai primăriei Criuleni și ai OSC-uri locale au participat la atelierul despre elaborarea planului local integrat privind energia și clima.

După cum au anunțat organizatorii, scopul atelierului a fost inițierea grupului de lucru local și consolidarea competențelor acestuia pentru elaborarea acestui document, care este unul foarte important în procesul de atragere a investițiilor ce vizează eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale.

Oksana Costandaki, asistentă de proiect, IP Keystone Moldova, a menționat că atelierul s-a desfășurat la Criuleni datorită faptului că tot aici se implementează un proiect finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Fundația Soros, care-și propune să ajute serviciile sociale să devină eficiente energetic. Atelierul a avut scopul și să motiveze comunitatea locală, APL și organizațiile societății civile, să realizeze un asemenea plan, ca să fie pregătiți pentru a accesa fonduri în acest sens. Implementatori locali sunt AO FCPS, AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova și IP Keystone Moldova.

„Până acum de când a început proiectul, am realizat auditul energetic al serviciilor sociale care au fost incluse în proiect. Mai mult decât atât, șaptezeci de servicii din toată țara au fost auditate, ca ulterior doar 35 din ele să fie admise pentru proiectul dat. După ce s-a făcut auditul și social, și cel energetic, în aceste servicii se va investi ca ele să devină mai prietenoase cu beneficiarii care se află acolo și mai calitative, pentru că acesta este un alt obiectiv pe care Keystone Moldova și l-a propus în proiect. Cele 35 de OSC-uri din toată republica au avut parte de o instruire pa parcursul a trei zile, timp în care experții din domeniul energetic au vorbit despre ce înseamnă eficiența energetică a clădirilor publice, a clădirilor rezidențiale comune sau private. Pentru orașele fără statut de municipiu acest plan nu este obligatoriu, dar noi vi-l recomandăm, pentru că toți donatorii vor cere un așa plan, deci, eficiența energetică va fi cu noi mult timp înainte”, a spus Oksana Costandaki. Instituția publică beneficiară de acest proiect este Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități „A. Grajdian” din or. Criuleni, care va beneficia de lucrări de termoizolare în valoare de peste 1 mln de lei.

Reprezentanții celor 35 de organizații au avut ocazia, grație proiectului, să viziteze primăria Feștelița din raionul Ștefan-Vodă, care este un exemplu de atragere a fondurilor într-o comunitate, astfel încât să eficientizeze energetic clădirile grădiniței, școlii, primăriei, casei de cultură, să atragă fonduri și pentru un parc fotovoltaic, care aduce și bani la bugetul local.

Mihai Tîrșu, consultant I.P. Keystone Moldova și director al Institutului de Energetică de pe lângă Universitatea Tehnică a Moldovei, a spus că Planul local integrat privind energia și clima este un document elaborat de experți sub egida Centrului Național de Energie Durabilă (CNED) și are două componente: energia și clima, și se bazează pe planul național privind energia și clima. Planul conține șase capitole ce reies din obiectivele pe care și le-a asumat Republica Moldova: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 68,6% comparativ cu anul 1990 până în anul 2030; ponderea de energie regenerabilă în tot consumul pe țară trebuie să ajungă la 27%, transportul electric – până la 6%. Planul local trebuie să acopere patru domenii: sectorul clădiri publice, iluminatul public, transport public și sectorul deșeuri solide.

Expertul a mai adăugat că în următoarea perioadă în R. Moldova vor veni mai multe surse financiare pentru proiecte de eficiență energetică, dar există riscul că acestea nu vor putea fi asimilate, deoarece țara n-ar avea capacități necesare de implementare, nu sunt documentele, cum s-a întâmplat la programul „Satul european”, că s-au alocat bani, dar primăriile nu aveau rapoarte de audit energetic și alergau toți să le facă repede, dar nu era posibil. Recomandarea specialistului este ca toți să se pregătească din timp, or, ministerul sau Guvernul nu va putea implementa singur toate măsurile. Planul descrie localitățile din punct de vedere al localizării, reliefului, specificului amplasării, fondurile forestier, al apelor, agricol. Alte date se referă la descrierea populației, documente de organizare a administrației, descrierea situației actuale privind consumul de energie de tot felul, ca să fie clar de unde pornim și ce ținte ne dorim să atingem.

La atelier a participat și primarul or. Criuleni și câțiva angajați ai primăriei. Mihail Sclifos a spus că primăria Criuleni de doi ani este semnatară a Convenției primarilor pentru climă și energie și deja a pregătit, pentru toate clădirile instituțiilor din subordinea primăriei, planuri de eficientizare energetică, pentru a fi gata să aplice la finanțările posibile, doar că nu întotdeauna dorințele și posibilitățile primarilor sunt susținute de întreprinderile din domeniul energetic, dar și finanțare pentru proiecte se obține mai greu, din motiv că sunt limitate fondurile.

Mihai Tîrșu a confirmat, că întreprinderile care preiau energia produsă din surse regenerabile ar trebui să facă și niște investiții suplimentare ca să poată asimila ceea ce produc instalațiile fotovoltaice și de altă natură din țară. Dar necesitatea unui Plan local integrat privind energia și clima în fiecare primărie este cu atât mai necesară, cu cât Republica Moldova va beneficia, până în 2030, de circa 12 mlrd de Euro din partea partenerilor externi pentru proiecte de eficientizare energetică.