Social

Razii ample împotriva braconajului în șase raioane ale țării: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte ilegale confiscate

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire
Foto-credit: ipm.gov.md

Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratul pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razie ample de combatere a braconajului în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni.

Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu în domeniul vânătorii și pescuitului. În cadrul verificărilor, inspectorii au controlat mai multe grupuri de vânători și pescari surprinși în teren, fiind monitorizată respectarea normelor legale privind exploatarea resurselor naturale.

În urma controalelor, au fost întocmite procese-verbale contravenționale, conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 10 800 de lei, iar prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice este estimat la 15 800 de lei.

Totodată, inspectorii de mediu au ridicat, în calitate de corpuri delicte, 10 jupuitoare, unelte strict interzise pentru pescuit, utilizate ilegal în activități de braconaj.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului reamintesc că respectarea legislației de mediu este obligatorie, iar acțiunile de combatere a braconajului vor continua și în perioada următoare, în vederea protejării resurselor naturale și conservării biodiversității.

Foto-credit: Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 13 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Oportunitate pentru tineri: 7 zile în Estonia, prin Erasmus+

12 ianuarie 2026

Cinci copii s-au născut în primele 10 zile la maternitatea din Criuleni. Vezi care sunt tendințele

12 ianuarie 2026

Republica Moldova, printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume

12 ianuarie 2026

Situația la frontiera Republicii Moldova: trafic intens și controale sporite în ultimele 24 de ore

12 ianuarie 2026
Back to top button