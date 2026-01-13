Razii ample împotriva braconajului în șase raioane ale țării: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte ilegale confiscate

Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratul pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razie ample de combatere a braconajului în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni.

Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu în domeniul vânătorii și pescuitului. În cadrul verificărilor, inspectorii au controlat mai multe grupuri de vânători și pescari surprinși în teren, fiind monitorizată respectarea normelor legale privind exploatarea resurselor naturale.

În urma controalelor, au fost întocmite procese-verbale contravenționale, conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 10 800 de lei, iar prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice este estimat la 15 800 de lei.

Totodată, inspectorii de mediu au ridicat, în calitate de corpuri delicte, 10 jupuitoare, unelte strict interzise pentru pescuit, utilizate ilegal în activități de braconaj.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului reamintesc că respectarea legislației de mediu este obligatorie, iar acțiunile de combatere a braconajului vor continua și în perioada următoare, în vederea protejării resurselor naturale și conservării biodiversității.

