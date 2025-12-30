Răzbunare prin intermediul Internetului

90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită l-au adus în fața justiției pe un bărbat din Nisporeni, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Relația acestora a durat trei ani, iar la jumătate de an de la despărțire, bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat înregistrarea video pe mai multe canale ale aplicației mobile Telegram, inclusiv pe „Car Vertical.”

Tânăra a aflat despre publicarea filmulețului la 14 februare 2024, atunci când a primit un mesaj de la un necunoscut pe Instagram, care o anunțase că videoul înregistrat în BMW-ul fostului ei prieten circula pe internet, cu indicarea adresei ei de pe rețeaua Instagram. Acesta i-a mai comunicat și că cel care l-a publicat ar fi fost un bărbat cu numele fostului ei iubit.

Totuși, urmare a verificării telefonului acestui de către oamenii legii, s-a adeverit că acel cont de pe care tânăra a fost anunțată despre videoul cu pricina ar fi fost creat chiar de către fostul iubit, trimis acum în judecată de procurorii PCCOCS. Mai mult, în telefonul acestuia au fost găsite și alte filmulețe înregistrate de acesta, cu alte fete. Potrivit legii, telefonul a fost ridicat de la inculpat și anexat ca probă în dosarul penal.

Ulterior acestui anunț despre filmulețul intim publicat, presiunea psihologică cu scop de umilire a ei și răzbunare pentru întreruperea relației, ca urmare a acestui video (faptă cunoscută ca și „revenge porn” în engleză – scene pornografice publicate cu scop de răzbunare) a sporit treptat și a durat patru luni.

Astfel, victima a început să primească apeluri și alte mesaje la subiect, iar pe final au aflat despre el și persoane din cercul ei apropiat.

Pe final, victima a fost anunțată despre „oferta limitată” de ștergere a filmulețului de pe internet, în schimbul sumei de €300.

Atunci, tânăra a depus plângere, iar ofițerii Poliției de Frontieră au investigat dosarul penal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Deși aceasta i-a acordat fostului prieten posibilitatea să-și recunoască vinovăția și să soluționeze amiabil situația, acesta și-a negat implicarea.

Au urmat percheziții la bărbatul cu activitate în domeniul farmaceutic, pe care tânăra l-a cunoscut într-un local din Chișinău la vârsta de 22 de ani, unde aceasta muncea.

Ulterior, în baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS i-au formulat acestuia învinuirea pentru comiterea infracțiunii de inviolabilitate a vieții personale față de tânără și l-au trimis pe banca acuzaților.

Urmează examinarea dosarului la Judecătoria Chișinău, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Între timp, procurorii PCCOCS au trimis în judecată alte 15 persoane pentru comiterea infracțiunii de inviolabilitate a vieții personale în 2025, iar alte șapte s-au ales cu sentințe. În context, procurorii PCCOCS îndeamnă persoanele implicate în relații intime să se abțină de la înregistrarea scenelor cu caracter sexual, precum și să fie precaute în cazul în care-și dau acordul de înregistrare, în special în situații în care ar putea fi intuit riscul publicării acestora sau transmiterii altor persoane.

Potrivit Codului Penal, transmiterea imaginilor altor persoane în ipostaze intime (sau publicarea lor), chiar dacă ar fi fost captate la acel moment cu acordul ambelor persoane, se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani, sau cu amendă de până la 42500 lei, cu muncă gratuită obligatorie de până la 240 ore.