Rata de prindere la Rîșcova, Criuleni, e mai bună, decât la Mălăliești, Orhei, precizează Ministerul Mediului

După ce în spațiul public a apărut un reportaj în care Moldova 1 a relatat despre rata scăzută de prindere a puieților sădiți în cadrul campaniei de împădurire acum un an, la Mălăiești, r. Orhei, în anul 2024, numind campania drept una eșuată, Ministerul Mediului vine cu precizări.
„Ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul a avut ca sarcină de a evalua starea plantațiilor, de a analiza cauzele tehnice care au influențat rata de prindere. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că există diferențe între parcelele plantate, determinate de calitatea solului și de condițiile meteorologice din perioada respectivă. În unele locații rata de prindere depășește 90%, în timp ce în altele aceasta este mai scăzută, în special pe terenurile degradate sau afectate de secetă. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a efectuat o vizită în două locații unde au avut loc lucrări de împădurire în toamna anului 2024 — Rîșcova, raionul Criuleni, și Mălăiești, raionul Orhei. La Rîșcova, Criuleni, unde în martie 2024 am plantat o pădure de 5 hectare, chiar dacă terenul era degradat, vedem că pădurea s-a prins foarte bine – are o rată de prindere de 81%. Condițiile climaterice au fost favorabile, nu au fost înghețuri, iar asta a ajutat ca puieții să se prindă bine. Dar avem și cazuri ca la Mălăiești, unde anul trecut am plantat o pădure de stejar roșu, paltin, frasin și salcâm, iar rata de prindere este de aproximativ 30% – 35%”, a declarat ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu” – se spune în comunicatul emis de către Minister. Ministrul a dat asigurări că terenurile unde rata de prindere este mai mică vor fi completate cu puieți.
Totodată, Agenția Moldsilva vine cu explicații tehnice privind situația de la Măllăiești:
Ministerul Mediului precizează că la nivel național, rata medie de prindere a puieților este de aproximativ 70%, o valoare considerată foarte bună în condițiile climatice actuale și ținând cont că o parte semnificativă a terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale sunt lutoase, degradate sau accidentate.
Pădurea de la Mălăiești a fost sădită în cadrul Programului Național de Împădurire, care are scop creșterea fondului forestier național și a protejarea mediului înconjurător.
