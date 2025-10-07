Rata de prindere la Rîșcova, Criuleni, e mai bună, decât la Mălăliești, Orhei, precizează Ministerul Mediului

După ce în spațiul public a apărut un reportaj în care Moldova 1 a relatat despre rata scăzută de prindere a puieților sădiți în cadrul campaniei de împădurire acum un an, la Mălăiești, r. Orhei, în anul 2024, numind campania drept una eșuată, Ministerul Mediului vine cu precizări.

„Ministrul Sergiu Lazarencu a dispus constituirea unui grup de lucru pentru verificarea terenurilor împădurite. Grupul a avut ca sarcină de a evalua starea plantațiilor, de a analiza cauzele tehnice care au influențat rata de prindere. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că există diferențe între parcelele plantate, determinate de calitatea solului și de condițiile meteorologice din perioada respectivă. În unele locații rata de prindere depășește 90%, în timp ce în altele aceasta este mai scăzută, în special pe terenurile degradate sau afectate de secetă. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a efectuat o vizită în două locații unde au avut loc lucrări de împădurire în toamna anului 2024 — Rîșcova, raionul Criuleni, și Mălăiești, raionul Orhei. La Rîșcova, Criuleni, unde în martie 2024 am plantat o pădure de 5 hectare, chiar dacă terenul era degradat, vedem că pădurea s-a prins foarte bine – are o rată de prindere de 81%. Condițiile climaterice au fost favorabile, nu au fost înghețuri, iar asta a ajutat ca puieții să se prindă bine. Dar avem și cazuri ca la Mălăiești, unde anul trecut am plantat o pădure de stejar roșu, paltin, frasin și salcâm, iar rata de prindere este de aproximativ 30% – 35%”, a declarat ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu” – se spune în comunicatul emis de către Minister. Ministrul a dat asigurări că terenurile unde rata de prindere este mai mică vor fi completate cu puieți.

Totodată, Agenția Moldsilva vine cu explicații tehnice privind situația de la Măllăiești:

„Grupul de lucru format din specialiști de la Ministerul Mediului, Agenția ”Moldsilva”, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei și reprezentanții primăriei locale – deținătoarea terenului, au finalizat activitatea de inventariere a unei suprafața de 41,75 ha, plantată în toamna 2024, la Mălăiești, Orhei. Anterior, cu referire la acest teren, s-a opinat despre nereușita plantărilor, iar comisia respectivă urma să aprecieze starea de lucruri și să formuleze concluziile de rigoare. Astfel, s-a realizat inventarierea culturilor silvice prin instalarea suprafețelor de probă, au fost numărați puieții pe specii, s-au completat fișele de inventariere și s-a făcut evaluarea procentuală a reușitei culturilor silvice.

Membrii comisie au stabilit că reușita medie a celor 3 Unități de Culturi Forestiere (sectoare distincte din întreaga suprafață) este de 39.6%. La Mălăiești, în cea mai mare parte, culturile silvice au fost afectate de înghețurile din primăvara curentă, confirmate prin datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat din 13.05.2025, dar și de temperaturile extreme de caniculă și cantitățile insuficiente de precipitații pe parcursul întregului an.

Pentru remedierea situației, comisia insistă pe efectuarea lucrărilor de completare a culturilor silvice, în conformitate cu rigorile de specialitate pentru asigurarea densității necesare până la starea de masiv”, anunță Agenția.

Ministerul Mediului precizează că la nivel național, rata medie de prindere a puieților este de aproximativ 70%, o valoare considerată foarte bună în condițiile climatice actuale și ținând cont că o parte semnificativă a terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale sunt lutoase, degradate sau accidentate.

Pădurea de la Mălăiești a fost sădită în cadrul Programului Național de Împădurire, care are scop creșterea fondului forestier național și a protejarea mediului înconjurător.

