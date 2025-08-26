Răspunde la orice întrebare despre serviciile alternative de îngrijire a copiilor

La 25 august 2025 a fost lansat Centrul de Suport (Help Desk), o platformă unică de informare care oferă răspunsuri clare la toate întrebările legate de deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial.

Noul Centru de Suport este un punct de legătură între prestatori și experți, oferă un sprijin transparent și facilitează procesul de înregistrare și organizare a acestor servicii. Mai multe informații pot fi accesate pe: https://serviciialternative.gov.md/.

„Prin reglementarea acestor servicii oferim o alternativă pentru îngrijirea copiilor, părinților și în special femeilor, astfel încât să poată să-și valorifice potențialul pe piața muncii și să îmbine viața profesională cu cea de familie”, a declarat Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Cum oferă sprijin Centrul de Suport (Help Desk)?

Linia Verde: +373 611 122 240, disponibilă de luni până vineri, între orele 9:00 și 18:00

Adresă de email: Puteți expedia întrebările Dvs. la adresa electronică servicii.alternative@social.gov.md pentru a primi un răspuns în format scris.

Ce puteți afla la celălalt capăt al firului?

Răspunsuri la întrebări legate de cerințele legale și administrative

Lista documentelor necesare pentru înregistrarea unei creșe de tip familial

Standardele pentru deschiderea și funcționarea creșelor de tip familial

Alte informații utile pentru îngrijitorii/îngrijitoarele creșelor de tip familial și părinți

Serviciile de îngrijire a copiilor de tip familial sunt oferite la domiciliul sau reședința temporară a îngrijitorilor, pentru un grup de maximum 5 copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Acestea nu doar asigură îngrijirea într-un mediu prietenos și sigur, dar contribuie și la dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor prin interacțiune și joc.

Până acum, în Republica Moldova au fost deschise 22 creșe de tip familial în mai multe regiuni ale țării. Detalii complete sunt disponibile pe https://serviciialternative.gov.md/.