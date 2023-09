„Raiul Copilăriei” a fost iar devastat la Holercani

Amenajat într-un loc sigur, frumos, în preajma Clopotniței, terenul de joacă numit „Raiul Copilăriei” din Holercani a fost devastat. Scrânciobul, despre care meșterul popular Andrei Lipceanu zicea că va funcționa cel puțin 5-8 ani, a fost rupt de niște persoane iresponsabile.

De altfel, în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2023 cineva a fost pus pe rele. Au dat jos și panoul de la intrarea în parcul de lângă Liceu, realizat de voluntarii IaMania 2022.

O doamnă spunea pentru „E.C”: „Femeile s-au străduit. Au făcut frumos, poți ieși cu nepoții, se joacă ei, mai discutăm noi, dar din cauza unor neoameni, nu-i chip. A doua oară strică. Se îmbată, vorbesc urât, că cică nu au discotecă și se distrează la scrânciobul care-i planificat pentru copii, da nu pentru vlăjgani de 100 de kile. Urât.”

Mariana Grigorașenco, cea care a apelat la un grant al Coaliției Naționale „Viața fără Violență” pentru a fi amenajat acest colțișor al copilăriei, spunea emoționată: „Acum, niște tineri mi-au reproșat: „ce pretenții aveți dacă nu avem discoteca!”. Dar oare muzica, teatrul, film sub cerul liber nu sunt activități?…. Și după, chiar să nu fie nimic, ce drept avem noi să distrugem?!…Nici nu îndrăznesc să-l rog pe dl Lipceanu să restabilească acum scrânciobul, că el a lucrat omenește, le-a făcut foarte originale, cu margine stilizată, lemnul foarte bun, dar nu au procedat corect ai noștri, din Holercani. Nu am fost pe la cel teren de ceva timp și când am venit, am văzut pachete, cutii de la bere, sticle, dezordine. La întrebarea adresată mamelor care erau pe loc aseară: „Da buruienile astea de ce nu le a-ți rupt, doar copilașii D-stră se joacă?”, am auzit: „Ei, este primărie!” Mă gândesc să apelez la Diaspora, oamenii cu suflet mare, să procurăm camere de supraveghere și după să încerc să renovez. Deși, când noi eram mici, camere nu erau, dar Educația era în capul mesei de acasă… Nu cu răutate, dar așa din suflet, fiecare trebuie să se implice și când vede, să spună, să facă acea observație. Tare îmi doresc, că Acasă, în Holercani să fie acel colț de rai, iar că acum este ceea ce este – tot e vina noastră, prea multe drepturi și prea puțină atenție acordăm tinerilor.”

Forțele de ordine au fost anunțate, vor fi trași la răspundere făptașii sau părinții lor, în cazul că aceștia sunt minori, sau vor scăpa fără pedeapsă, cum s-a întâmplat când a fost vandalizată Clopotnița, se întreabă mai multă lume.

Cazuri de distrugere a locurilor amenajate pentru agrement au fost mai și prin alte localități. Care ar fi soluția pentru responsabilizarea întregii comunități ca asemenea acțiuni din ”neavând ce face” să fie dezrădăcinate?

