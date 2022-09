Raionul Criuleni rămâne blocat: domnul ”liniuță” n-a fost identificat nici azi

Nici pe 13 septembrie, 2022, cei 17 consilieri adunați la ședința extraordinară a Consiliului Raional Criuleni, nu s-au putut organiza și găsi un suplinitor al atribuțiilor președintelui raionului, suspendat cu votul a 18 consilieri pe data de 2 septembrie.

Motivul suspendării președintelui, potrivit notei informative anexate la proiectul deciziei de atunci, ar fi fost încălcarea disciplinei muncii de către Pavel Spînu, mai exact: ”a plecat în concediu fără a achita salariile profesorilor și alte obligațiuni financiare conform contractelor și atribuțiilor de serviciu și a numit suplinitorul atribuților sale pe secretarul raionului fără drept de semnătură a actelor financiare, ceea ce este absolut inadmisibil. Prin acțiunile sale a paralizat activitatea consiliului pe o perioadă de mai mult de 3 săptămâni” (președintele s-a aflat în concediu în perioada 8-25 august 2022).

De fapt, prin votul lor de suspendare din 2 septembrie, consilierii n-au făcut altceva, decât să perpetueze situația cu neplata salariilor de care îl fac responsabil pe Spînu. Încercarea de a o numi pe dna Diana Rusu, secretară al Consiliului, suplinitoare a atribuțiilor de serviciu a președintelui raionului cu toate drepturile respective, atât pe 2 septembrie, cât și pe 13 septembrie, nu s-a soldat cu nimic. În primul caz dna Rusu a refuzat să îndeplinească și atribuțiile președintelui, chiar dacă erau 18 consilieri hotărâți să i le dea, iar pe data de 13 septembrie, propunerea Nataliei Efros de a o obliga, într-un anumit fel, prin voința lor, n-a acumulat decât 14 voturi, alți trei consilieri abținându-se. Raionul rămâne blocat în continuare.

Am încercat să aflăm care sunt restanțele și cine e păgubitul în această situație.

Valentina Rabii, contabila șefă a aparatului președintelui, a spus că nici un angajat al consiliului nu a rămas fără salariu niciodată până acum, salariile se plătesc regulat în ultima zi a lunii. S-au plătit și pe luna august, pentru că Pavel Spînu a revenit din concediu pe 26 august. ”La data de 1 septembrie, noi nu am avut nici o datorie, nici la salarii, nici la concediale sau alte plăți, nici la aparatul consiliului, nici la direcțiile subordonate aparatului. Toate salariile și concedialele sunt achitate. Cât privește cadrele didactice, ei primesc salarii în luna curentă pentru luna precedentă. Ei nu au primit pentru luna august, or, Direcția Educație achită salariile până aproximativ pe data de 15 a lunii, iar președintele a fost suspendat pe data de 2 septembrie, deci, n-a reușit să semneze plățile” – a spus Valentina Rabii.

Contabila-șefă a Direcției Educație, care s-a recomandat drept doamna Elena, sunată de Est-Curier, a spus, prin telefon, că nu știe cadrele didactice din care școli au rămas cu restanțe la salarii, că, probabil, știu contabilii din școli, și că ”ce depinde de mine, eu am făcut totul, dar, mă scuzați, nu vreau să dau interviu.”

Am sunat prin școli. Dna Angela Burciu, directoarea gimn. Răculești, a spus că angajații din Răculești și cei din Jevreni au primit salariile regulat, inclusiv pe luna august, întrucât contabila lor a reușit să prezinte actele necesare până la suspendarea lui Spînu, iar pe lunile de vară restanțe nu sunt. ”Noi am primit concedialele toate odată pe luna iulie și pe prima jumătate de august. Am primit salariile pe jumătatea a doua a lunii august, în care ne-am aflat la serviciu. Noi și Jevreniul, avem aceeași contabilă” – a precizat dna Burciu.

Angajații gimnaziului Mașcăuți, însă, nu și-au primit salariile pentru august și ”lumea e supărată”, ne-a comunicat directoarea gimn. ”Ioan Sârbu”, Angela Carțîn. ”Pentru luna iulie noi am primit, dar salariul și concedialele pe august noi n-am primit. Dispoziția de plată s-a făcut pe 29 august, pe 1 sau 2 septembrie s-au semnat celelalte dispoziții, de impozite etc, dar de salarii nu s-a semnat. La unele școli s-a semnat, la noi-nu. La ședința de azi am înțeles că mai sunt instituții care au rămas fără salarii, dar nu știu care anume concret.” – spune Angela Carțîn.

Ambele directoare au mai semnalat o problemă – în lipsa unui președinte sau suplinitor funcțional, școlile nu pot achiziționa produse alimentare necesare activității cantinelor școlare.

”Furnizorii ne spun că ei au investit bani și ne-au livrat produse, iar plățile pe facturi nu se fac, că n-are cine le autoriza. În câteva zile o să rămânem și fără produse alimentare. Noi nu facem achiziții pe lună, dar pe una sau două săptămâni. Furnizorii ne spun că ei nu mai au bani ca să ne livreze următoarele partide de alimente.” – zice Angela Carțîn.

O altă directoare, care a cerut să nu-i divulgăm numele, a spus că restanțe pentru lunile iunie-iulie la plata salariilor față de colegii dumisale nu sunt, dar pe luna august încă nu au primit, din același motiv – președintele a fost suspendat pe 2 septembrie și nu a reușit să semneze transferurile. Doamna a spus că în aceeași situație se află Liceul Mălăiești, gimn. Boșcana, și o descrie în felul următor: ”Pe luna iulie noi am plătit salariul la începutul lunii august, până a pleca președintele în concediul ordinar. Noi n-am primit în septembrie pe luna august, pentru că n-a reușit dl Spînu să ne semneze actele. Cu furnizorii – ne aduc până ce la bunul simț și la bunul cuvânt, dar deja fac gălăgie. Achiziția o facem noi, semnăm facturile, dar transferul trece prin trezorerie, și înainte ca trezoreria să transfere banii, președintele autorizează accesul. Așa e regula. Tot e gata, tot e făcut, bani sunt, dar – s-a întrerupt lănțișorul. Dar consilierii se gândesc oare la noi? Ei au votat și s-au împrăștiat, dar lumea are de achitat credite, da Moldova-Gaz oare o să ne aștepte? Sunt colegi care au primit ultimele salarii în iunie, a fost vara, oamenii au contat pe acest salariu din august. Consilierii toată vara n-au luat nici o decizie pe transfer de bani pentru reparații, nu s-au făcut rectificări la buget. Slavă Domnului, constructorii mai lucrează și nu cer bani, că dacă ar cere, n-ar avea cine-i da!”

Ca și multe alte proiecte de decizie propuse spre discuție în ultimii trei ani (și nu numai), proiectul deciziei discutat la 13 septembrie, înregistrat la 9 septembrie cu semnăturile a 12 consilieri, nu a conținut nume de persoane care se propun în funcții, ci doar o liniuță lungă după abreviatura ”dl”. Este însă ”greșală” atribuită președintelui sau membrilor aparatului care pregătesc proiecte de decizii, dar și un hop pe care nici consilierii din opoziție nu-l pot depăși. Dacă sunt întrebați de ce proiectele nu conțin nume, ci liniuțe, consilierii, de regulă, spun că candidaturile se vor discuta în comisii. De multe ori, lucrările comisiilor nu au loc în timpul stabilit de legislație, se cer pauze din timpul ședințelor, ca să se ”petreacă” comisiile, altfel legalitatea deciziilor poate fi ușor contestată.

S. Cernov