CriuleniSocial

Raionul Criuleni: în ultimele 9 luni a crescut natalitatea, a scăzut numărul șomerilor

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 decembrie 2025
67 1 minut pentru citire

Direcția pentru Statistică a raionului Criuleni informează despre situația social-economică a raionului Criuleni în ianuarie-septembrie 2025 (raport pe 9 luni). 

În perioada dată, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, s-au înregistrat următoarele date specifice: 

-s-a micșorat cu 6,1% rata nupțialității (mai puține căsătorii);
-s-a micșorat cu 2,2% rata divorțialității;
-s-a majorat cu 13,2% natalitatea;
-a crescut cu 1% mortalitatea;

-câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2025 a fost de 13 621.0 lei, crescând față de aceeași perioadă a anului precedent cu 12.3%. 

-a scăzut numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Direcției pentru Ocuparea Forței  de Muncă a raionului Criuleni. La 30 septembrie 2025 erau înregistrați oficial 162 de șomeri, micșorându-se cu 83.5% comparativ cu 30 septembrie 2024. Numărul șomerilor aflați la evidență la 1 iulie 2025 a fost de 121 persoane.

-au crescut investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate. În primele 9 luni ale anului 2025 investițiile au însumat 409135 mii lei, majorându-se cu 145,8%  față de ianuarie-septembrie 2024. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,6%.

-parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-septembrie 2025 a însumat 5472,7 mii tone-km, cu 8,8 la sută mai puțin decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent;

– volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 83,7 mii tone, majorându-se cu 28,6 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2024;

-numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 331,6 mii, micșorându-se cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Direcția pentru Statistică Criuleni

*****

Pe canalul nostru de Telegram Est-Curier, vă oferim atât imagini relevante, cât și știri de actualitate din raioanele Criuleni-Dubăsari și din întreaga țară. Devino corespondent Est-Curier! În cazul în care ai imagini care ar putea deveni subiecte de știri, te încurajăm să ni le trimiți pe Viber sau Telegram la numărul 069789896.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 decembrie 2025
67 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Guvernul a aprobat pentru 2026 un buget deficitar, dar care va „balansa consumul și investițiile”

4 decembrie 2025

Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, raportate în ultimele două săptămâni

3 decembrie 2025

3 decembrie ca un îndemn de a fi receptivi

3 decembrie 2025

Premier Energy Distribution avertizează: escroci cer date din buletin „pentru schimbarea contoarelor” și amenință cu deconectarea

3 decembrie 2025
Back to top button