Raionul Criuleni: în ultimele 9 luni a crescut natalitatea, a scăzut numărul șomerilor

Direcția pentru Statistică a raionului Criuleni informează despre situația social-economică a raionului Criuleni în ianuarie-septembrie 2025 (raport pe 9 luni).

În perioada dată, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, s-au înregistrat următoarele date specifice:

-s-a micșorat cu 6,1% rata nupțialității (mai puține căsătorii);

-s-a micșorat cu 2,2% rata divorțialității;

-s-a majorat cu 13,2% natalitatea;

-a crescut cu 1% mortalitatea;

-câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2025 a fost de 13 621.0 lei, crescând față de aceeași perioadă a anului precedent cu 12.3%.

-a scăzut numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Criuleni. La 30 septembrie 2025 erau înregistrați oficial 162 de șomeri, micșorându-se cu 83.5% comparativ cu 30 septembrie 2024. Numărul șomerilor aflați la evidență la 1 iulie 2025 a fost de 121 persoane.

-au crescut investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate. În primele 9 luni ale anului 2025 investițiile au însumat 409135 mii lei, majorându-se cu 145,8% față de ianuarie-septembrie 2024. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,6%.

-parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-septembrie 2025 a însumat 5472,7 mii tone-km, cu 8,8 la sută mai puțin decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent;

– volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 83,7 mii tone, majorându-se cu 28,6 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2024;

-numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 331,6 mii, micșorându-se cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Direcția pentru Statistică Criuleni

