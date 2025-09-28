Raionul Criuleni, în topul activismului electoral la alegerile parlamentare 2025

Electoratul raionului Criuleni s-a remarcat printr-o participare activă la alegerile parlamentare din 2025, plasându-se pe locul doi la nivel național după rata de prezență la urne. Conform datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC), 50,85% dintre alegătorii înscriși pe liste și-au exercitat dreptul de vot în această circumscripție.

Potrivit acelorași date preliminare, pe primul loc s-ar fi situat municipiul Chișinău(54,72%), iar pe locul trei, municipiul Bălți(50,23%) cu mobilizare aproape la fel de ridicată.

CEC urmează să prezinte rezultatele finale centralizate, iar poziționarea definitivă a raioanelor după rata de participare va fi confirmată în zilele următoare. Totuși, datele preliminare situează Criuleni în topul celor mai active raioane, consolidând reputația sa de regiune cu un electorat responsabil și mobilizat.

