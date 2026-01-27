Raionul Criuleni, cel mai afectat de avariile electrice provocate de polei

Raionul Criuleni este cel mai afectat de avariile în rețelele electrice provocate de condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Premier Energy Distribution.

Conform situației operative la ora 09:00, 13 localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești rămâneau parțial fără energie electrică, dintre care 7 localități sunt din raionul Criuleni: în localitățile Molovata, Rîșcova, Ohrincea, Ștețcani, Oxentea, Miclești și Mărcăuți.

Anterior, la ora 08:30, numărul localităților afectate era și mai mare, 24 de localități, dintre care 13 din raionul Criuleni, ceea ce confirmă că această zonă este cea mai grav lovită de avariile provocate de polei și precipitațiile înghețate.

Operatorul menționează că situația în rețelele electrice rămâne complicată. Precipitațiile din ultimele ore, combinate cu temperaturile scăzute, au îngreunat procesul de identificare și remediere a defectelor apărute pe liniile electrice aeriene.

Echipele de intervenție lucrează non-stop în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică către toți consumatorii.

Un risc major îl reprezintă în continuare rupturile de conductoare electrice, semnalate de consumatori. Pentru securizarea zonelor afectate, sunt efectuate deconectări controlate, inclusiv pe durata lucrărilor de remediere.

Cetățenii sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică:

să nu atingă conductoarele electrice căzute la pământ;

să ocolească firele electrice rupte sau atârnate de pe piloni și copaci;

să supravegheze copiii, în special în această perioadă;

să nu intervină în instalațiile electrice.

În cazul observării unor pericole, oamenii sunt rugați să anunțe imediat operatorul de distribuție la numărul 022 43 11 11.