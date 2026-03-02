Raid pe Nistru cu sancțiuni și daune ecologice, inclusiv în raionul Dubăsari

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a documentat nouă persoane implicate în activități de pescuit ilegal pe fluviul Nistru, în zona orașului Vadul lui Vodă și a satului Pîrîta, raionul Dubăsari, în urma unor acțiuni operative declanșate după sesizări din partea societății civile și constatări repetate de încălcări.

Controalele au vizat în special utilizarea așa-numitului „jupuitor”, unealtă interzisă în apele naturale din cauza impactului sever asupra resurselor piscicole și echilibrului ecosistemelor acvatice. În teren au fost depistate șase persoane care pescuiau ilegal cu astfel de dispozitive. Acestea au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3 000 de lei, iar prejudiciul calculat pentru daunele aduse faunei piscicole se ridică la 23 764 de lei.

Inspectorii au ridicat drept corpuri delicte 12 jupuitoare, 2 fragmente de plasă de tip „ecran” confecționată din fibre polimerice netorsionate și 2 lansete.

În alte trei cazuri, persoane au fost sancționate pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a normelor de pescuit, fiind aplicate amenzi în sumă totală de 1 800 de lei. Prejudiciul estimat în aceste situații se ridică la 12 800 de lei.

În total, valoarea cumulativă a daunelor aduse mediului depășește 36 000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului subliniază că aceste intervenții confirmă necesitatea menținerii unui control permanent în zonele cu risc sporit de braconaj, deoarece folosirea uneltelor interzise reduce stocurile piscicole, afectează biodiversitatea și produce pagube semnificative patrimoniului natural.