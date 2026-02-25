– Republica Moldova nu denunță, la moment, niciun acord sau tratat comercial cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sunt restricționate, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare(MAIA), Ludmila Catlabuga, care a precizat că actuala politică comercială urmărește diversificarea și consolidarea accesului la piețe stabile și predictibile.

În paralel cu menținerea relațiilor comerciale existente, se constată o reorientare treptată a producătorilor agricoli și a mediului de afaceri către piețele Uniunii Europene și alte destinații internaționale.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a subliniat că prioritatea autorităților este facilitarea accesului la piețe care funcționează pe baza unor reguli clare și transparente, ceea ce permite fermierilor să își planifice exporturile și să obțină prețuri mai stabile pentru produsele lor.

„Punem accent pe accesul la piețe predictibile, bazate pe standarde clare. Acestea permit planificarea exporturilor, valorificarea producției la prețuri mai stabile și obținerea unei valori adăugate mai mari pentru fermieri”, a explicat Ludmila Catlabuga.

Datele prezentate de minister arată că, în perioada 2020-2024, exporturile agroalimentare ale Republicii Moldova au variat între 1,08 și 1,94 miliarde de dolari SUA, cel mai înalt nivel fiind atins în anul 2022.

În anul 2024, Uniunea Europeană a concentrat aproximativ 65% din totalul exporturilor agroalimentare ale țării, comparativ cu 45% în 2021. În același timp, ponderea livrărilor către statele CSI s-a redus la circa 9%, iar 26% din exporturi au fost orientate către alte piețe internaționale.

Tendința de diversificare și orientare către piețele europene s-au menținut și în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor comunicate de minister.

Potrivit declarațiilor Ludmilei Catlabuga accent se pune pe consolidarea prezenței produselor moldovenești pe piețele Uniunii Europene și pe extinderea accesului la alte destinații externe, în paralel cu menținerea relațiilor comerciale existente în spațiul CSI.