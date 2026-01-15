PUG – documente finanțate prin FNDRL, începând cu 2026

Guvernul a inclus în planul de finanțare pentru anii 2025-2027 elaborarea a 293 de Planuri urbanistice generale pentru localitățile din Republica Moldova, hotărâre aprobată la 14 ianuarie. Astfel, includerea acestor finanțări în Documentul unic de program (DUP), care este un document de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028, urmărește, conform comunicatului oficial, într-un final, crearea condițiilor de trai decente pentru cetățenii Republicii Moldova.

Conform comunicatului Guvernului, valoarea totală a celor 293 de proiecte incluse este de peste 210 mln de lei, din care circa 208 mln de lei sunt alocați din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL), iar alte peste 2,3 mln de lei reprezintă contribuția autorităților locale. Finanțarea acestora, în anul 2026, se va efectua din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală și din alte surse neinterzise de legislație.

În lista beneficiarilor acestor proiecte găsim și primăriile comunei Cocieri, Molovata Nouă și Doroțcaia din raionul Dubăsari; primăriile Răculești și Boșcana din r. Criuleni.

Raisa Spinovschi, primara com. Cocieri, afirmă că un plan urbanistic general actualizat la realitățile de azi este vital pentru o localitate, pentru că orice autorizație de construire trebuie eliberată cu referire la un asemenea plan. „Nu putem iniția proiecte de amenajare a teritoriului, de extindere a ceva fără trimitere la acest plan. Iată acum vrem să amenajăm un cimitir nou, dar dacă nu avem plan urbanistic general (PUG), nu putem obține autorizațiile necesare, sau suntem nevoiți să elaborăm un plan zonal. Planul urbanistic care era din perioada sovietică este depășit de timp, dar nici măcar nu-l avem fizic, pe suport de hârtie, în primărie. Înainte luam autorizație de construire de la arhitectul principal de la raion și el ne spunea că avem așa plan…”, spune dna Spinovschi.

„Am depus anul trecut cererea de finanțare pentru planul urbanistic general. Acum ne conducem de planul elaborat în 2020, dar a expirat anul trecut. Fără el nu putem depune proiecte, obține finanțare pentru anumite lucrări, dacă acestea nu sunt prevăzute în acest PUG”, ne informează primarul com. Răculești, Tudor Sclifos.

Solicitat să comenteze alocarea de către Guvern a finanțării PUG-lor, șeful Serviciului Arhitectură, Urbanism și Administrării Proprietății din cadrul Direcției construcții a CR Criuleni, Veaceslav Vatamaniuc, consideră că este o investiție bună, dar că ar mai fi fost necesară o conlucrare a dintre autoritățile publice de nivelul I și II, o consultare, înainte ca guvernul să decidă, unde necesită finanțare aceste documente. Veaceslav Vatamaniuc: „Conform Codului Urbanismului, orice operațiune de urbanism, intenție de a proiecta, trebuie să aibă la bază planul urbanistic general al localității. În raionul Criuleni cel mai vechi plan urbanistic general este în s. Ișnovăț – din 1969, în Ohrincea și Zolonceni lipsesc asemenea documente. Celelalte localități au elaborate documentație de urbanism, mai noi, mai vechi, dar sunt. Documentul necesită actualizare o dată la 10-15 ani, totul depinde cât de corect a fost elaborat și cum a fost el realizat în toți acești ani. Legea 835 privind principiile urbanismului din 1996 spune că planurile generale urmau a fi actualizate la fiecare 15 ani. Din 1996 sunt 30 de ani, legea a scris, dar, a rămas așa… ”. Respectarea de către APL a prevederilor PUG-urilor este verificată de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, a mai adăugat Vatamaniuc.