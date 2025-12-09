Protest preventiv al fermierilor, mâine, în fața guvernului

Mâine, 10 decembrie 2025, la ora 10:30, în fața sediului Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească „Forța Fermierilor” va organiza un protest preventiv, inițiat de agricultorii din sudul țării, una dintre regiunile cele mai afectate de secetele din ultimii ani. Fermierii avertizează că sectorul agricol se află într-o situație fără precedent și reclamă lipsa de reacție promptă a autorităților.

Organizația susține că noul Cabinet de Miniștri „nu pare să conștientizeze nivelul real al crizei economice moștenite”, iar primele semnale publice transmise de responsabilii din domeniu trezesc îngrijorare în rândul producătorilor agricoli. O declarație recentă a Ministrei Agriculturii, în care aceasta a părut mulțumită de acumularea unei datorii de 1,3 miliarde lei la subvenții, cu posibilitatea de a depăși 3 miliarde lei până la finalul anului, a stârnit reacții adverse în sector. La acestea se adaugă și restanțele de 2,4 miliarde lei TVA, sumă pe care statul o datorează agricultorilor.

Fermierii critică faptul că, spre deosebire de anii trecuți când se mai intervenea cu măsuri „cosmetice”, în 2025 agricultorii fără recoltă nu au beneficiat nici măcar de scutiri fiscale. În același timp, băncile și furnizorii de inputuri au redus semnificativ creditarea în regiunile cu risc agricol ridicat, iar piața internă este tot mai puternic invadată de produse agroalimentare din import. Producătorii autohtoni acuză o marginalizare vizibilă, menționând că marfa lor ajunge preponderent „pe rafturile de la podea”, un simbol al degradării statutului agricultorului local.

Prin protestul de mâine, fermierii lansează un apel ferm la dialog și solicită Guvernului implementarea rapidă a trei măsuri considerate vitale:

Moratoriu asupra executărilor silite pentru agricultorii aflați în colaps financiar. Mecanisme reale de finanțare, incluzând rambursarea TVA, rambursarea accizei la motorină și distribuirea celor 628 milioane lei din fondul de subvenții sub formă de plată per hectar. Anularea Legii Camerelor Agricole, despre care afirmă că a fost adoptată „în mod abuziv”.

Organizatorii subliniază că protestul este unul preventiv, dar decisiv pentru viitorul agriculturii naționale: „Fermierii merită să fie ascultați și sprijiniți. Mâine, în fața Guvernului, vocea lor trebuie să se facă auzită.”