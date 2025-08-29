Proiectele Interreg NEXT trec Prutul cu finanțări europene importante

Chiar de Zuia Independenței, la Bălăbănești și Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, au fost prezentate public rezultatele aplicării la finanțările Interreg NEXT Romania – Republica Moldova, prin care primăriile Bălăbănești și Dubăsarii Vechi, în parteneriat cu primăria Bălăbănești din județul Galați, au obținut finanțare de la Uniunea Europeană în valoare de 1.127.929,80 Euro pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în comunitățile aplicante.

Din suma obținută, primăria lider – Bălăbănești din jud. Galați, va valorifica 100 mii Euro pentru elaborarea unui registru electronic care va permite colectarea, stocarea și personalizarea tuturor datelor cu care operează oficiul medical din comună. La Dubăsarii Vechi, din suma de 225 mii Euro se va îmbunătăți accesul spre centrul de sănătate, construit încă în 1985, dar care nu corespunde cerințelor actuale de accesibilitate. Cea mai mare sumă va fi valorificată la Mălăieștii Noi, sat din com. Bălălbănești r. Criuleni, unde există încăpere în care va fi amenajat de la zero un oficiu al medicului de familie. Pentru aceste necesități primăria urmează să valorifice 801 mii Euro sau aproximativ 16 mln lei. Scopul proiectului este de a atinge obiectivele stabilite în cadrul Programului Interreg VI-a România-Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană pentru o Europă mai incluzivă din punct de vedere social, punând în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale.

Marius Ciocan, primarul comunei gălățene, prezent la evenimentul de lansare la Bălăbănești, Criuleni, recunoștea că a fost destul de sceptic că va reuși să acceseze acest proiect, atunci când a primit propunerea din partea omologului său, Ion Cotoman. A sunat la colegi prin județ, să întrebe dacă a mai aplicat cineva, a găsit unul singur cu astfel de experiență.

„Datorită înfrățirii primăriilor noastre, care e de prin 2008, nu a mai fost nevoie de acord de parteneriat. Eu sunt mulțumit, pentru acei 100 de mii de euro, care vor spori eficacitatea centrului de ajutor permanent medical, care stă 24/24 la dispoziția oamenilor din trei comune și garantează asistență medicală urgentă și, la necesitate, specializată pentru cei ce se adresează. Vreau să menționez că e necesară nu o deschidere reținută, dar o deschidere mult mai voioasă către Europa. Europa pe noi ne-a ajutat enorm. Sunt convins că de pe urma uniunii noastre o să iasă lucruri frumoase pentru toți, de la mic la mare. Datorită proiectului acesta care se lansează acum, avem speranța că vom reuși și în altele deja depuse. Sper să fie de bun augur” – spunea Marius Ciocan, primarul Bălălbăneștului gălățean, la lansarea proiectului în cele două comunități basarabene.

Ion Cotoman, primarul com. Bălăbănești r. Criuleni, spunea că „Suntem printre primii care am accesat proiectele transfrontaliere. A fost un drum lung, cu multe rigori de respectat pe parcursul colaborării cu BRCT Iași. Dacă nu prezinți la termen vreun document, riști să fii eliminat din proiect, dar am reușit. Ne vom bucura de finalitatea proiectului în 2026”. Ion Cotoman a ținut să menționeze și condițiile favorabile create de Guvern printr-o hotărâre din 2022, prin care proiectele transfrontaliere sunt scutite de plata TVA, și tot pentru ele Guvernul își asumă achitarea contribuției aplicantului. Doar aceste două măsuri lasă în bugetul primăriei 4,6 mln lei, care pot fi folosiți pentru alte necesități comunitare.

Roman Onica, vicepreședintele raionului Criuleni, spunea că nu-i venea a crede când a văzut suma grantului obținut, or, consiliul raional, în calitate de fondator al instituțiilor medicale din raion, nu-și poate permite asemenea cheltuieli majore, având un buget limitat la 4-5 mln pe an pentru asistența medicală.

Proiectul în cauză și alte câteva, lansate a doua zi în r-le Criuleni și Dubăsari, au fost elaborate de către o asociație obștească specializată în accesarea de finanțări europene. Sergiu Suharenco, reprezentantul acesteia, spune că primarii din România merită mulțumiri aparte pentru deschiderea și încrederea pe care o manifestă atunci când răspund apelurilor colegilor din R. Moldova de a aplica la proiecte transfrontaliere. Acestea sunt mai complexe, pentru că implică rigori legislative și naționale, și europene, e fost nevoie de mai multe explicații, decizii locale, de corectitudine la fiecare pas. În cazul proiectului de la Bălăbănești, a fost nevoie de explicații, de ce o țară care nu este membră a UE va beneficia de un buget de aproape 10 ori mai mare decât bugetul care rămâne în România, spunea Sergiu Suharenco. Până la urmă, autoritatea română a înțeles necesitatea și proiectul a fost acceptat, pentru că va avea impact regional, iar autoritatea guvernamentală moldovenească a creat condițiile necesare pentru ca autoritățile publice locale să aplice mai insistent la proiecte externe.

Aceeași asociație a intermediat aplicarea și obținerea, tot prin Interreg NEXT România-Republica Moldova, a proiectelor care urmează a fi implementate în comuna Hârtopul Mare, r. Criuleni, și Pîrîta, r. Dubăsari, și Nimoreni, r. Ialoveni. Partenerul lider – primăria Scobinți, jud. Iași. Proiectul se numește „Conectarea comunităților transfrontaliere prin educație”.

Primara com. Hîrtopul Mare, Eugenia Anghelici, ne informează că 299 mii de Euro care le-au fost atribuite vor merge la schimbarea acoperișului gimnaziului din Hîrtopul Mic. Primara ne-a informat că proiectul tehnic este pregătit, 20% din suma atribuită a intrat în contul primăriei, urmează pregătirea licitației pentru lucrări.

Iurie Soltan, primarul s. Pîrîta, r. Dubăsari, ne-a informat că din banii accesați va fi reparată o încăpere la subsolul gimnaziului din sat, în care va fi amenajată o sală de antrenamente sportive. Valoarea grantului atribuit primăriei Pîrîta este de 162.309,42 Euro, conform contractului.

La Nimoreni, Ialoveni, din sursele proiectului, se va construi o anexă care să lege două blocuri ale școlii, inclusiv accesul la instalații sanitare. În comuna Scobinți, proiectul prevede construirea unui teren de sport sintetic la Școala din Bădeni, renovarea a trei săli de clasă în cadrul Școlii Primare nr. 1, precum și achiziționarea unui microbuz școlar pentru elevi. Valoarea totală a finanțării din fondurile Uniunii Europene, pentru toate cele patru primării, constituie 937 249 Euro. Instituțiile partenere vor beneficia și de activități de schimb de experiență.