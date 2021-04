Proiectele europene de gestionare a deșeurilor schimbă la față municipiul Cahul și satul Dubăsarii Vechi

Până nu demult, locuitorii sectoarelor Valincea și Lipovanca din municipiul Cahul adunau gunoiul menajer de pe lângă case în căldări, saci sau alte recipiente pe care le aveau la îndemână. Acum, însă, grație unui proiect european, cahulenii din cele două sectoare mărginașe, au în curte pubele, iar gunoiul nu mai este dus de vânt prin mahalale.

Mătușa Nina Lungu are mare grijă de pubela din curte. La cei 68 de ani ai săi, spune că n-a mai avut așa „găleată” mare pentru gunoi și este foarte bucuroasă că sacoșele sau hârtiile aruncate nu vor mai fi luate de vânt, căci pubela are și capac. „Mulțumesc tare mult pentru acest ajutor pe care l-am așteptat. Câinii mereu împrăștiau gunoiul pe toată ulița. Îl puneam în căldări vechi, crăpate, sau în saci rupți, apoi venea mașina la poartă și îl încărca, dar era greu, căci se împrăștia gunoiul prin ogradă. Acum am pus această găleată aici, dar la iarnă am s-o dau la dos, într-o cladăucă (n.r: bucătărie de vară). Acum în fiecare zi de marți vine mașina la poartă, o golesc repejor și fără probleme. Eu sunt mulțumită și toată ulița îi mulțumită. Când ne-au spus că le aduc, am ieșit în drum cu toții de pe uliță și am așteptat aceste containere”, povestește femeia entuziasmată.

De pubele pentru depozitarea gunoiului au beneficiat, în total, 920 de familii din sectoarele Lipovanca și Valincea din municipiul Cahul. Cu un volum de 120 de litri fiecare, ele au fost achiziționate în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”, realizat de Asociația „Perspectiva” cu suportul financiar al Uniunii Europene acordat prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.

Pubele, coșuri de gunoi și instruiri pentru localnici

Nicolae Mocanu, președintele Asociației „Perspectiva” din Cahul, precizează că proiectul are o valoare totală de peste 911 mii de lei, iar din acești bani vor mai fi procurate și instalate 70 de coșuri de gunoi pe străzile principale și în cartierele, unde sunt concentrate rețelele de transport public și la stațiile de autobuse din zonele mai aglomerate. Totodată, în municipiu vor fi construite și amenajate cinci platforme de depozitare a deșeurilor, iar pe lângă consolidarea infrastructurii urbane pentru colectarea deșeurilor solide, în proiect sunt prevăzute și activități de instruire a cetățenilor în domeniul colectării gunoiului. Nicolae Mocanu se așteaptă ca la finalizarea proiectului cahulenii să devină mai responsabili și mai receptivi la problemele de mediu: „Proiectul va avea un impact asupra mediului înconjurător, întrucât extinderea rețelei de colectare a deșeurilor în municipiu va contribui esențial la salubrizarea orașului, la reducerea impactului negativ asupra mediului. Totodată, aspectul estetic al orașului se va îmbunătăți, iar nivelul de educație ecologică a locuitorilor va crește”.

La rândul său, primarul municipiului Cahul Nicoale Dandiș menționează că autoritățile locale au susținut acest proiect și speră la o mai mare implicare a orășenilor în soluționarea problemelor de mediu. „Toți își doresc un mediu curat, dar persistă încă mentalitatea că asta este sarcina doar a autorităților. Sper că oamenii vor aprecia aceste rezultate și vor deveni parte a procesului de salubrizare, adică se vor implica direct. Iar noi ne vom strădui să-i mobilizăm și să-i motivăm”, spune primarul.

Deșeurile de la Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, vor fi sortate

Dacă la Cahul pubelele deja sunt în curțile gospodarilor, locuitorii din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, abia urmează să primească noi recipiente pentru gunoi. Din banii alocați din bugetul local, în acest sat urmează să fie instalate 13 platforme moderne pentru colectarea deșeurilor. Aceste platforme vor fi dotate cu câte două tomberoane, unul pentru colectarea sticlei, iar altul pentru deșeurile din plastic. De asemenea, la Dubăsarii Vechi vor fi aduse și cinci pubele pentru colectarea bateriilor uzate. Recipientele pentru gunoi vor fi cumpărate în cadrul proiectului ,,Deșeurile – resursă sau problemă?”, inițiativă lansată de Asociația Obștească „Iedera-Dubăsarii Vechi”.

Svetlana Leahu, directoarea acestei asociații, susține că gunoiul aruncat la întâmplare este o problemă majoră pentru localitate, iar prin acest proiect localnicii vor învăța să sorteze deșeurile. „Peste tot era gunoi, pe malul Nistrului, în pădure, pe terenurile agricole. Unde le este mai comod, acolo și aruncă gunoiul unii săteni. Suntem conștienți că nu rezolvăm problema doar cu instalarea acestor urne, avem încă foarte mult de lucru cu cetățenii”, spune Svetlana, adăugând că proiectul include și activități de instruire cu tinerii și copii, mai exact organizarea unor ore educative la tema ecologiei.

Bugetul total al proiectului este de 414 mii de lei. Asociația „Iedera – Dubăsarii Vechi” este beneficiara Programului de Granturi Locale al UE prin intermediul Proiectului „Abilitatea cetățenilor din Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de GIZ. Partenera proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu Asociația ADR „Habitat”.

Lilia Zaharia

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și comunicare și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API). Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ. Pentru detalii – www.eu4civilsociety.md