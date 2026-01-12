Program provizoriu la Î.S. Bacul Molovata, din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Transport

Întreprinderea de Stat Bacul Molovata anunță un program provizoriu de circulație, instituit ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile, în special a temperaturilor scăzute înregistrate în această perioadă.

Potrivit informațiilor oficiale, traversările sunt efectuate conform unui orar orientativ, după cum urmează:

Sursa: Î.S. „Bacul Molovata”

Reprezentanții întreprinderii atenționează că programul nu este garantat, iar în cazul intensificării gerului pot apărea întârzieri, modificări sau chiar suspendări temporare ale traversărilor, inclusiv față de acest orar ajustat.

Călătorii sunt îndemnați să urmărească canalele oficiale de informare, să manifeste înțelegere și să ia în calcul rute alternative de deplasare, pentru a evita situațiile neprevăzute. 

