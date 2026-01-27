Program modificat la ASP din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Agenția Servicii Publice(ASP) anunță modificarea temporară a programului de activitate în perioada 28-30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscurilor asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație.

Măsura are drept scop reducerea expunerii angajaților și a cetățenilor la pericolele generate de polei și vizibilitate redusă, prognozate pentru aceste zile.

Astfel, în intervalul menționat, programul ASP va fi următorul:

Program de lucru: 09:00-17:30

Program de lucru cu publicul: 09:00-17:00

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să își planifice vizitele ținând cont de noul orar și, pe cât posibil, să evite deplasările care nu sunt urgente.