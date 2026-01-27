Social

Program modificat la ASP din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 ianuarie 2026
Agenția Servicii Publice(ASP) anunță modificarea temporară a programului de activitate în perioada 28-30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al riscurilor asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație.

Măsura are drept scop reducerea expunerii angajaților și a cetățenilor la pericolele generate de polei și vizibilitate redusă, prognozate pentru aceste zile.

Astfel, în intervalul menționat, programul ASP va fi următorul:

  • Program de lucru: 09:00-17:30
  • Program de lucru cu publicul: 09:00-17:00

Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să își planifice vizitele ținând cont de noul orar și, pe cât posibil, să evite deplasările care nu sunt urgente.

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Est Curier

